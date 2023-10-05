美孚持8年半仍損手 海怡半島傳貶17%

樓市跌勢顯著，藍籌屋苑都頻頻失守，荔枝角美孚新邨約一個星期連錄3宗蝕讓，有連裝修單位劈價至550萬元沽出，原業主持貨約8年半，帳面仍虧損約38萬元。

香港置業吳志輝表示，上述單位為2期百老匯街28號中層B室，實用面積約534方呎，原則一房改為三房設計，於今年6月底以708萬元放售，因想盡快賣樓而持續減價，最後累減158萬元售出，減價約22.3%，呎價約10,300元，較銀行估價低約8%。而原業主於2015年4月以588萬元購入，帳面貶值約6.5%。

比墅售價料平過12年前 過往較為保值的港島屋苑，蝕讓情況更為慘烈。市場消息透露，鴨脷洲海怡半島13A座高層A室，實用面積約623方呎，三房間隔，市傳售966萬元，呎價約15,506元。單位於2018年底購入，約5年帳面貶值逾200萬元，期內樓價跌幅逾17%。

另外，美聯吳肇基指，鰂魚涌太古城高安閣低層F室，實用面積約503方呎，累減270萬元，僅以760萬元沽出，屬近期兩房戶低價，呎價約15,109元。

新界洋房跌穿12年前價位。消息稱，大埔比華利山別墅溫莎道單號屋，實用面積約2,475方呎，市傳以約2,900萬元轉手，呎價約11,717元，單位早於2011年購入，期間帳面蝕100萬元，或再低約3.3%。

弦海銀主盤低120萬沽 銀主盤近日亦以低於購入價出貨。忠誠拍賣昨日拍出一項物業，為屯門弦海中層R室同類物業，實用面積約336方呎，搶高約12.8%，以406萬元售出，呎價約12,083元，較2019年購入低逾120萬元，或貶值約23%。

事實上，樓市交投冰封，據土地註冊處資料，9月份各類樓宇買賣登記約3,893宗，按月跌約16.5%，當中住宅樓宇買賣佔2,862宗，按月下跌約11.9%。兩登記數字同創9個月新低。