港次季樓價年挫8.7% 業界促撤辣

香港樓價跌勢持續擴大， 一份最新報告指出，第二季香港一般住宅樓價按年下跌約8.7%，而同期全球樓價跌幅僅約1.7%，並已見收窄。故此，業界人士均呼籲政府撤辣。

萊坊發表今年第二季《全球城市住宅指數》指出，全球100個城市的一般住宅樓價，當中40%城市於第二季按季下跌，較第一季的48%減少，而同期樓價按年跌約3.2%，反映跌幅亦放緩，新加坡樓價第二季按年更錄約7.5%升幅。

第三季跌幅或擴大 該行董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒稱，現時市場上好消息非常有限，預計香港第三季的樓價跌幅將進一步擴大，按年可能達約10%，除非政府放寬各項辣稅，否則樓市在今年底前不會出現轉機。

市場憧憬新一份施政報告將會推出有利樓市措施，地產建設商會執委會主席梁志堅表示，商會一直與政府保持溝通，該會早前亦有與行政長官及財政司司長會面，認為要在辣招方面「點都做啲嘢」。

他個人建議政府若然撤辣，不應分步行，而是大刀闊斧全面撤銷，以防樓市繼續下滑。目前有多達130萬名私樓業主，如供樓業主因樓價續跌而淪為負資產，銀行追收差價後果將非常嚴重。

香港房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮亦指，當年推出的辣招目的早已達到，住宅炒賣活動已近乎絕迹，現時是最適合減辣的時機。香港經濟疲弱，樓市是影響經濟的重要一環，宜按部就班、循序漸進地減辣，以帶動經濟復甦及促進樓市健康發展。