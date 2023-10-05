甲廈空置率15.8% 政府緩推商地

商業市況未見起色，政府揚言暫緩推出同類地皮，今季賣地計劃並沒有納入商用土地，意味賣地表內包括金鐘道金鐘廊等商業項目將繼續「曬太陽」。

發展局昨指出，看到目前的商業樓面狀況，商廈整體空置率超過一成，故此緩一緩亦有道理。資料顯示，年度賣地表內設有3幅商業地皮，至今還未推出，包括上述金鐘廊、灣仔駱克道舊灣仔警察已婚宿舍，以及啟德第4C區4號地盤，預計共提供約217.15方呎樓面面積。

事實上，甲級寫字樓空置情況依然嚴重，世邦魏理仕最新季度報告指出，上季沒有新增寫字樓供應，並錄得約16.67萬方呎淨吸收量，雖令整體空置率下降0.2個百分點至約15.8%，但總空置面積仍涉及約1,360萬方呎。

由於需求有限及空置率持續高企，期內甲級商廈租金按季進一步下降約1.4%，較第二季的跌幅增加0.9個百分點，並為連續第18個季度報跌。

中環逾一成街舖丟空 此外，第三季核心區街舖整體租賃量按季減少約14.4%至約36.8萬方呎，舖位空置率微跌約0.2個百分點至約11.4%，租金按季升約2.4%。但中環空置率按季增加約3.9個百分點至約10.5%，自2021年第二季以來首度升至雙位數。