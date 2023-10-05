今季推一地僅百伙 庫房哀歌

大嶼山地估值低至1.9億 財年賣地收入難達標 政府土地供應進一步放緩，發展局昨日公布今季賣地計劃，期內只推出一幅住宅官地，僅涉及約110個單位，按季急插約93.7%，為2011年次季主動賣地後有紀錄新低。賣地減少，庫房收益告急，目前土地收入只達年度預測850億元的一成多，業界預料達標無望。

發展局局長甯漢豪表示，今季以招標形式推出一幅住宅地，為大嶼山長沙東涌道地皮。資料顯示，該地盤佔地約20.45萬方呎，位置毗鄰洋房項目WHITESANDS，可建總樓面約8.18萬方呎，市場料每方呎樓面地價約2,360至9,000元，估值約1.9億至7.4億元。

鐵路市建項目孭重飛 而季內所推出的單位數目，為政府自12年半前開始主動賣地後的新低，而原有低位於2020年第3季錄得，當時所推的兩幅住宅地共涉及約160個單位。

今季住宅官地供應銳減，期內供應將由鐵路及市區重建局項目「孭飛」。其中市建局將推出兩個九龍城重建項目，包括啟德道/沙浦道項目，以及早前已截收意向的盛德街/馬頭涌道地盤，可建約1,450個單位。至於港鐵東涌東站第1期物業發展，提供約1,200伙，項目已安排於明日截意向。

私人重建發展方面，今季將有7個項目提供約440伙，綜合各供應來源，可供興建約3,200伙私宅。連同對上兩季賣地計劃，本年度首3季私宅供應約10,150伙，已達全年供應目標1.29萬伙近八成。

本財年暫批出兩官地 甯漢豪指出，計及各土地來源，對全年最終整體供應樂觀。再考慮現時市況，因此只推一幅較細小的地皮，項目單位供應量不多，所服務市場亦不同，將興建較高檔次的中大型單位。

然而，政府減慢推地，加上地價下跌，以致土地收益嚴重落後。本財年暫只批出堅尼地城及啟德兩幅官地，樓面呎價均創出多年低位，總地價亦大打折扣，合共僅70.7億元，連同補地價等收入，仍大幅落後於全年預測。對於會否調低土地收益預算，她回應稱，土地收入向來有不確定性，每年推出的地皮、當時的市況均有不同，地價收益會有高有低，收入少時或會與原定預算有相當差距，以平常心處理。

市弱高息礙發展商投地 她又指，政府推地有政策目標，不能單在市況好時推地，市況欠佳時亦要按部就班，務實按照季度情況作平衡，並強調土地供應仍是首要目標，地價收入只是附帶結果。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指出，相信政府年度土地收益沒有機會達標，政府推地步伐放緩，加上市況積弱，發展商就旗下項目的補地價意欲驟降，預期短期內難以扭轉地價收入偏低的局面。中原測量師張競達表示，樓市正在下行，經濟環境不樂觀，息口高企影響發展商投地意欲。政府賣地收入較目標明顯落後，持續下去會對庫房收入造成隱憂，需要作出對策。

大嶼山住宅地位置 賣地計劃政府住宅地單位供應