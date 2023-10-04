輪商精選：中石油睇跌 考慮18407
美國9月ISM製造業指數升至10個月最高，有聯儲局理事指仍需多次加息才能控制通脹。美國10年期國債孳息率續創2007年以來最高，美匯指數曾升穿107水平。美元顯著上升，商品價格普遍受壓，期油及期金均下挫，當中紐約期金於亞洲市進一步跌至每安士1,835美元水平，連跌7個交易日，為去年11月來最低。
S金16262淡友之選
追蹤金價的SPDR黃金ETF(02840)周二曾創半年低位；14天相對強弱指數（RSI）低於25，現技術超賣。如投資者希望部署反彈，可參考S金認購證18758，行使價1,608.5元，實際槓桿12.2倍，2024年6月21日到期。追沽可注意S金認沽證16262，行使價1,333.33元，實際槓桿8.3倍，2024年9月30日。
期油價格跌返每桶90美元以下，市場憂慮環球經濟前景影響原油需求，紐約期油連跌4個交易日，於周二亞洲時段曾跌至88美元，較上周觸及的95美元高位調整逾7%。
油股捱沽，中國石油(00857)昨跌幅達5%，重返5.5至6元橫行區的底部及100天平均線附近。如投資者看好正股回升，可留意中石油認購證19928，行使價6.81元，實際槓桿10.5倍，2024年1月26日到期。看淡可留意中石油認沽證18407，行使價5.05元，實際槓桿9.3倍，2024年1月17日到期。
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