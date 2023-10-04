股市估市：港股欠催化劑 短線續淡
美國政府暫時避過停擺危機，但債息再次飆升，高息口繼續不利風險資產市場。市傳中美推進高層交流為兩國領導人會面鋪路，但亦有傳美國最快月初收緊對內地出口人工智能晶片等限制，中美關係變數為市場帶來波動。
另一方面，內地9月採購經理指數（PMI）反映製造業活動進一步回暖，服務業增長放緩。內地十一長假期出行消費數據大致符合預期，未見驚喜。港股催化劑欠奉，恒生指數料守17,000點關口。
越秀交通息高具防守力
個股方面，由於市況不穩，預計資金泊入具防守力的高息股。越秀交通基建(01052)上半年業績明顯反彈，主要受惠於車流量回升及財務成本下降。公司宣派發中期息每股0.15元，相當於約54%派息比率，管理層有信心維持全年派息50至60%。
隨着工業生產活動回暖，預計去庫存到達尾聲，加上穩經濟政策逐步收效，高速貨車車流量有望改善。越秀交通現價對應2024財年預測市盈率6.1倍，市帳率0.51倍，股息率8.8厘，估值不高，向上阻力位4.5元，支持位3.6元。
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