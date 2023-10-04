專家點評：地產股估值低 個別正築底

政府數據顯示，本港樓價指數已連跌4個月，市場減辣聲音不絕。寫字樓市場亦自今年第二季起放緩轉入防守模式，多個發展商均以維持營運及財務安全為主。俗語有云「贏就谷，輸就縮」，惟企業家可積極部署，把握時勢。

新世界回購債券這個做法相當可取，原因是美國債息近期持續創新高，在高息環境下，債息高，債價就會下跌，確實是企業回購的最好時機，而以低於面值的價錢回購，就可為公司帶來利潤及降低負債率。從集團年度業績可見，其成本控制成果已有所顯現，一般及行政管理（SG&A）費用率按年下降2.9個百分點，費用率下降可持續助力未來業績改善。

集團現時可動用資金合共約939億元，包括現金及銀行結餘約545億元及可動用的銀行貸款約394億元，財務屬穩健。集團已表示在可預見的將來沒有供股或配股計劃，沒有向股東集資的需要。

事實上，香港經濟或港股現況未見起色，但個股出現前所未見的低估值情況，惟現價已反映大部分現況，個別企業盈利顯示似正在築底反彈，操作上不應盲目減持，而是部署中長線吸納。

內地新政帶旺住宅銷售 受惠於內地政府近月的放寬樓市調控政策，如「認房不認貸」、「取消限購」等措施，即時帶動新世界內地多個樓盤銷情，例如位於廣州的「新世界耀勝」，據報限購令宣布解除當日睇樓人潮大增240%，部分客戶甚至大手掃入多個單位。由此可見，只要政策配合得宜，新措施即可快速改善房地產銷情。

單計今年7至9月，集團內地住宅合同銷售已達50億元人民幣，今年首8個月，銷售甚至超過100億元人民幣。值得留意的是，儘管內地樓市已出現回暖迹象，但主要集中在大灣區及長三角的一線城市，三、四線城市仍有壓力。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）