美銀中心全層銀主盤傳3.3億沽

本港經濟低迷，寫字樓做價每況愈下。消息指，金鐘美國銀行中心23樓全層銀主盤連3個車位，市傳以約3.38億元易手，較去年放售時意向價低超過三成，每方呎成交價逾2.4萬元，料為該廈2012年時的呎價水平。

該物業單位面積約13,880方呎，原業主於2018年時以近7.02億元購入，其後由接管人於去年以意向價約5億元放售，呎價約36,023元。而單位連同車位傳以上述價錢易手，呎價僅約24,352元，物業約5年貶值超過3.6億元或逾51%。