美銀中心全層銀主盤傳3.3億沽
本港經濟低迷，寫字樓做價每況愈下。消息指，金鐘美國銀行中心23樓全層銀主盤連3個車位，市傳以約3.38億元易手，較去年放售時意向價低超過三成，每方呎成交價逾2.4萬元，料為該廈2012年時的呎價水平。
該物業單位面積約13,880方呎，原業主於2018年時以近7.02億元購入，其後由接管人於去年以意向價約5億元放售，呎價約36,023元。而單位連同車位傳以上述價錢易手，呎價僅約24,352元，物業約5年貶值超過3.6億元或逾51%。
此外，金朝陽集團(00878)公布，旗下全資附屬公司以約1.22億元沽出葵涌昌榮路9至11號同珍工業大廈第一期（A座）的地下A貨倉、一樓A、B1、B2及C室、2樓A、B1、B2和C室，與3樓B1和B2室，以及地下16號停車位，新買家為救世軍大將。有關交易預期於今年11月10日完成。
ONE SOHO商場標售 料值4億
另方面，信和置業(00083)及市建局等發展的旺角ONE SOHO，其中由市建局全資擁有的基座商場及一籃子商業車位，以招標形式出售，截標日期11月15日，市場人士料市值約4億元。項目由仲量聯行及世邦魏理仕聯合代理推出，物業位於山東街32B號，是次出售為3層基座商場、11個商業停車位及兩個商業電單車車位，商場總建築面積約22,449方呎。
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