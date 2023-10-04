新盤首3季243宗甩單

樓價跌勢未止，一手市場受累買家棄購。據本報統計，今年首3季共錄得約243宗交易再未有進展或終止買賣合約個案，當中約73%屬於簽署正式買賣合約（俗稱大訂）後才取消交易。

君柏特長成交期買賣告吹 踏入第四季後，長實的馬頭角君柏隨即出現牽涉特長成交期的相關個案。項目6座5樓A室，實用面積1,624方呎四房，原於2018年2月以3,745.7萬元沽出，呎價約23,065元。買家當年採用「Z138 先住後付付款計劃」入市，成交期長達12年，惟買家「先住」5年後交易顯示為已終止。

ONE INNOVALE單日兩成交 近期新盤交投以貨尾為主，恒地的粉嶺北ONE INNOVALE系列昨單日連錄兩宗成交，共涉1,281.19萬元。其中，第2期ONE INNOVALE-Bellevue的C座11樓15室，實用面積221方呎，開放式間隔，成交價325.59萬元，呎價約14,733元。

何文田傲玟昨透過招標連沽11伙，涉及成交總額逾2.53億元。個別單位最新做價較項目被接管前平逾三成。項目成交紀錄冊顯示，最新沽出的單位成交價介乎1,729.65萬至3,198.84萬元，呎價19,500至22,800元。當中，2座16樓A室，實用面積1,403方呎三房戶，最新成交價3,016.45萬元，呎價21,500元。參考的2座15樓A室，面積及間隔相若，在2020年4月成交價4,378.2萬元，最新沽出高一層單位還平逾31%。

睿峰向買家提供優惠 此外，鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，夥同香港置業及經絡按揭轉介為買家提供優惠，包括向首3名透過該行購入單位的每位買家送贈2.88萬元購物禮券。