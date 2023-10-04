私宅平售低至3球

蕪湖居開放式9年新低 滿名山貶14% 本港住宅樓價勁瀉，大量「3字頭」上車私宅湧現，個別更屬市區盤。紅磡蕪湖居開放式單位，劈價至僅309萬元售出，做價創該廈約9年新低。半新盤屯門滿名山同類細單位，剛以368.8萬元沽，亦屬項目近年最平，約4年帳面貶值約14%。

樓齡約12年的蕪湖居向來鮮有成交。太陽物業程沛賢表示，該廈低層E室，實用面積約227方呎，開價330萬元放售，減價21萬元沽出，成交呎價約13,612元。原業主持貨約9年，帳面只賺約19萬元。資料顯示，屋苑對上的成交要追溯至去年底，當時單位做價仍達380萬元。

半新盤不乏平盤。利嘉閣黃錦鵬指，滿名山滿庭9座低層F室，實用面積約319方呎，開放式設計，獲同區家庭客購入，呎價約11,561元，原業主持貨約4年，帳面虧損逾61萬元。

高爾夫‧御苑傳蝕四成 消息透露，北區高爾夫‧御苑7座高層單位，實用面積約280方呎，2017年購入價逾500萬元，市傳剛以304萬元售出，料屬項目歷來新低，呎價約10,857元，期內帳面貶值約200萬元，蝕幅約40%。

大型屋苑也錄「3字頭」成交，其中，青衣青怡花園再現同類低價買賣。中原范德輝表示，屋苑7座中高層A室兩房戶，6月開價仍達525萬元，剛減至388萬元沽出，呎價約11,312元。利嘉閣林英傑又指，天水圍嘉湖山莊樂湖居3座中層兩房戶，7月叫價450萬元，累減至381.8萬元成交，呎價約8,503元。

市場消息稱，屯門錦華花園B座極低層單位，市傳剛售350.8萬元，呎價約10,080元。同類型低層單位2021年做價仍達505萬元，期內跌價約30.5%。

朗城滙劈140萬轉讓 此外，中價樓要蝕本或低價才「有人吼」。中原王勤學表示，元朗過去3日長假期錄約5宗二手買賣，包括朗城滙3座中層F室兩房戶，累減140萬元，終售705萬元，呎價約14,388元，約5年帳蝕約112.9萬元。消息稱，紅磡海逸豪園20座中層戶，市傳以790萬元易手，呎價約14,711元，不足4年帳蝕約190萬元。

中原丘漢偉透露，荃灣愉景新城7座低層F室兩房戶，去年9月開價690萬元，原業主早前已移居外地，最終累減92萬元，以598萬元轉售，呎價約12,330元，為屋苑5年新低，約7年帳面只賺36萬元。