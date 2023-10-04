●美國信安金融集團有份發布的2023全球普惠金融指數研究報告顯示，在全球42個受訪市場中，香港位列第二，落後於蟬聯冠席的競爭對手新加坡。研究又發現，過去一年全球的金融普惠程度整體有所提升，其中以拉丁美洲、東南亞及南歐地區升幅最大，而西歐及北歐地區則與去年相若。