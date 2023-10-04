簡訊一覽
●中國生物製藥(01177)宣布，將視乎市場情況，於未來12個月以不超過10億元總代價，在公開市場上回購公司股份，以及根據2018年1月5日採納的限制性股份獎勵計劃，指示負責管理股份獎勵計劃的受託人購買股份。截至昨日，公司年內累計購買股份近3億元。
●建發國際(01908)今年首9個月合約銷售額約1,013.3億元人民幣，銷售面積458.8萬方米，按年分別增加約36.6%及約18%。
●陽光100中國(02608)公布，有關2023年到期12%的優先票據，根據該等票據的規定，所有未償還本金以及任何應計但未付利息將於昨日到期，惟受宏觀經濟景氣及房地產行業等多個因素的不利影響導致的流動性問題，公司無法償還該等票據之本金1.2億美元及應計但未付利息3,840萬美元，故已發生違約，惟至昨日公司尚未收到任何債權人將採取加速到期的任何通知，已在積極與票據持有人溝通，以盡快與持有人達成還款展期或其他還款安排。
●美國信安金融集團有份發布的2023全球普惠金融指數研究報告顯示，在全球42個受訪市場中，香港位列第二，落後於蟬聯冠席的競爭對手新加坡。研究又發現，過去一年全球的金融普惠程度整體有所提升，其中以拉丁美洲、東南亞及南歐地區升幅最大，而西歐及北歐地區則與去年相若。
●印度限制大米出口令全球供應減少兩成後，三分之一大米供應依賴進口的馬來西亞，在獨家進口商Padiberas Nasional Berhad自9月起將進口大米價格上調36%，引發當地市民瘋搶相對便宜的本地大米，政府公開呼籲別恐慌購買本地米，強調有足夠供應。
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