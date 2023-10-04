絲絲講場：小米店翻新重開 米粉拉隊捧場
小米集團(01810)旗下小米之家喺旺角創興廣場嘅分店翻新過後，上周六重新開幕。副總裁兼首席財務官林世偉孖住集團東亞地區部總經理李剛健做咗半日店長，仲成功開單添！據了解，重新開幕後首張單由「米粉」購得，佢特登為咗旺角小米之家重開而嚟香港，順便嚟個小旅行喎。
研在港擴充 方便血拼
據絲絲目測，在場嘅「米粉」有成三、四十人，真係一個小型旅行團咁㗎。佢哋仲好有心思，自製橫額，同管理層打卡留念，幾咁開心。
目前小米喺香港有10家門店，其中3家為自營。林世偉預告，未來會喺香港加強網上及實體店嘅銷售網絡，包括探討擴充門店，選址優先考慮客流聚集地區，亦會與不同嘅合作商合作，建立小米之家專賣店或店中店，方便消費者「血拼」。
小米產品向來以「CP值」（亦即性價比）高為賣點，早排就有港人喺內地電商平台買小米大電視，點知送到屋企發現爛咗。林世偉就話，嚟緊香港都有得賣100吋電視，預計最快今年第四季或明年初成事，並形容售價具競爭性。
一講起產品，「米粉」如數家珍，仲搞到有顧客以為佢哋係門店嘅店員添！有位米粉特別熱心，不斷同絲絲介紹新機小米13T系列，配備徠卡鏡頭影相高質，啱晒我工作需要喎！
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