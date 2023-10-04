絲絲講場：小米店翻新重開 米粉拉隊捧場

研在港擴充 方便血拼 據絲絲目測，在場嘅「米粉」有成三、四十人，真係一個小型旅行團咁㗎。佢哋仲好有心思，自製橫額，同管理層打卡留念，幾咁開心。

目前小米喺香港有10家門店，其中3家為自營。林世偉預告，未來會喺香港加強網上及實體店嘅銷售網絡，包括探討擴充門店，選址優先考慮客流聚集地區，亦會與不同嘅合作商合作，建立小米之家專賣店或店中店，方便消費者「血拼」。

小米產品向來以「CP值」（亦即性價比）高為賣點，早排就有港人喺內地電商平台買小米大電視，點知送到屋企發現爛咗。林世偉就話，嚟緊香港都有得賣100吋電視，預計最快今年第四季或明年初成事，並形容售價具競爭性。

一講起產品，「米粉」如數家珍，仲搞到有顧客以為佢哋係門店嘅店員添！有位米粉特別熱心，不斷同絲絲介紹新機小米13T系列，配備徠卡鏡頭影相高質，啱晒我工作需要喎！

余絲韻