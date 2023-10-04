微軟暗批Google獨食 搶奪內容訓練旗下AI

納德拉

人工智能（AI）已成為各大科技公司的戰場，微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）周一暗批谷歌（Google）以天價與內容出版商訂立獨家協議，搶奪大量內容來訓練旗下AI，情況與當年搜尋引擎爭奪市場份額相似。

簽獨家協議 對手難競爭 美國司法部指控Google違反反壟斷法的案件，周一繼續開庭審理，這是美國自1998年起訴微軟以來的第一宗大型反壟斷案件。控方指，Google與蘋果公司（Apple Inc.）等設備生產商有獨家協議，令其成為很多電子裝備的預設搜尋引擎，讓對手難以競爭。

納德拉出庭作證時表示，微軟的搜尋引擎Bing一直難以壯大市場份額，因為Google靠着預設搜尋引擎坐擁龐大數據，用戶每次搜一套新戲、一家餐廳，即使是串錯字，都是「改善搜尋品質的重要資產」。而Google在搜尋引擎市場的主導地位，在出版商每次配合Google的搜尋演算法時都有所加強。他還說，「假設Bing退出了市場，你認為Google會繼續向（Apple）付費嗎？」

納德拉亦提到，打造AI需要運算能力或伺服器，及數據來訓練軟件，微軟在伺服器方面很樂意投入資金。不過，倘若其他公司與擁有龐大內容的公司達成獨家協議，那就「很有問題」。他沒有點名Google，但稱自己與內容出版商會面時，對方表示Google將會支付費用，取得獨家，因此須與其配合。