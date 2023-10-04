美10年期債息逾4.7厘16年高 道指低開379

作為「無風險利率」的美國10年期債息續創16年新高，周一曾高見4.712厘；30年期債息亦升至逾4.856厘，同創2007年以來新高。該利率向來用於各類金融資產估值模型中，當10年期債息愈高，意味持有風險資產的機會成本愈高，故不利於包括股票在內的各類金融資產的估值。美股周二早段大跌，道指曾跌379點，報33,053點，抹去今年升幅；標指曾跌56點，報4,231點；以科技股為主的納指跌214點，報13,092點。

好友唱淡 或提前調整 長期美股大好友、著名分析員Ed Yardeni罕有地唱淡後市，更警告標指可能會回調至200天移動平均線附近，即大約4,200點的水平。他認為，今年上半年美股飆升乃意料中事，但同時亦使大市調整提前來臨。不過，他未有完全改變看好美股的立場，仍覺得經過調整後股市可以在年底迎來反彈。

對於債息不斷飆升的現象，他認為當前債券走勢與弱於預期的經濟數據走向相悖，又指「大多數過去有效的債市指標已經失靈了一段時間」，不尋常的債息飆升可能會很快引起聯儲局官員的關注。

克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾出席活動時，仍維持其一貫說法，稱可能需要在今年內再次加息，並維持高利率一段時間。聯儲局主席鮑威爾同樣有在其他場合公開露面，惟他避談對通脹及貨幣政策的看法。

另邊廂，外媒引述瑞銀報告指，由於股市開始出現回調趨勢，未來兩周內各類對沖基金的電腦程式交易策略，或會拋售200億至300億美元的股票，這種情況可能會令股市跌勢加劇。

股神續減持 HP股價曾升2% 企業消息方面，股神巴菲特旗下的巴郡公司，近期繼續減持電腦及影印機生產商惠普（HP）的股票，分別於上周四、周五和本周一以每股大約25.75美元的平均價出售了這些股票，套現約1.42億美元。惠普股價周二早段曾升2%。

大型藥廠禮來宣布，將以每股12.5美元的價格收購癌症治療藥物公司Point Biopharma，交易總額約為14億美元，交易預計將在2023年底前完成。Point Biopharma股價早段曾升85.47%，高見12.39美元。