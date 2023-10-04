摩通戴蒙：AI讓員工每周只上班3日半

所謂「針冇兩頭利」，人工智能（AI）成為今年全球炙手可熱的話題，惟這項新科技會否與人類「爭飯碗」，為勞動市場帶來潛在影響卻成為外界關注的重點。美資大行摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）認為，AI可以成為人類的「好幫手」，大大縮減員工每周上班時間至3日半，惟其最大的負面因素就是「被壞人利用來做壞事」！

負面因素乃被壞人利用 曾將AI形容為「摩通未來的成功關鍵」的戴蒙在接受外媒訪問時表示，摩通已經有數千名員工在使用AI，強調雖則AI會淘汰部分工種，但在提高生活質量方面卻是毋庸置疑，事關人類得益於返工時數減少之外，下一代將有機會活到100歲，同時不會患上「頭號殺手」癌症疾病。

不過，戴蒙補充指，AI縱然帶來積極影響，同時亦衍生出一定風險。「要知道飛機會墜毀、藥物會被濫用，所以AI始終有負面影響，而最大負面因素就是AI被壞人利用來做壞事。」

大摩：影響44%勞動力 他認為，世上凡事都有一體兩面的情況，因此AI亦不例外，惟整體而言科技仍可為人類做難以置信的事情，所以具一定優勢。

與此同時，另一美資大行、俗稱「大摩」的摩根士丹利最新發表報告，上調AI對美國經濟的影響，料AI對未來幾年美國經濟的影響將飆升至4.1萬億美元（約31.98萬億港元），亦即相當於44%的勞動力，而影響方式包括改變輸入成本、將任務自動化，並改變企業取得、處理和分析資料等。

而該行早前認為，AI僅會改變美國四分之一的就業市場，對經濟產生2.1萬億美元（約16.38萬億港元）的影響。

大摩分析師Brian Nowak解釋，隨着生成式AI（Generative AI）擴大可實現自動化的業務流程範圍，同時支援生成式AI功能的投入成本正迅速下降，對軟件生產產生強烈的擴張性影響，因此生成式AI不利勞動力市場，並且會推動公共雲服務的增量支出。

該行又預計，採用AI的軟件公司的收入將大幅增長，認為未來3年軟件供應商於4.1萬億美元的勞動力影響中，可能佔據5%的份額，意味市場的潛在規模為2,050億美元（約1.59萬億港元）。

此外，大摩看好亞馬遜（Amazon）的高利潤業務如雲服務（AWS）、家居智能裝置Echo/Alexa等可以繼續令該企一邊投資一邊賺錢，又認為其「Prime會員制」可以推動集團的經常性收入，所以給予亞馬遜基本目標價175美元，最牛則見245美元。