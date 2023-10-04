華為突破美制裁 傳台企助建芯廠

美商務部擬再收緊晶片設備輸華 內地科技巨頭華為正全力試圖突破美國斷供晶片之際，幾家台灣半導體工程及設計公司被指協助建設與華為相關的晶片廠，即使只是正常的商業往來，已惹來外界批評台企幫助華為暗度陳倉。消息則指，不斷向華為施以晶片「緊箍咒」的美國商務部將進一步收緊對華技術封鎖。

崇越等與台積電有合作 早前有外媒在深圳一家有華為背景、即將竣工的大型晶片廠房「捕捉」到崇越科技、亞翔工程及漢唐集成的人員。這些台企服侍台積電，其中亞翔和漢唐是無塵室的專家，其價值在於些許微塵飄進半導體設備都有令產品報廢之虞，蓋好無塵室是製造任何晶片的根本，而漢唐更加是台積電在台南尖端製程廠房的夥伴，6月底應收票據及應收帳款當中約66%是台積電，大部分涉及台積電招呼美國的「燒錢巨獸」——亞利桑那州尖端製程廠房。

號稱「亞洲唯一同時服務7納米、10納米先進製程」的台灣化學品供應設備商矽科宏晟，曾在官網宣布贏得鵬芯微及鵬新旭技術的訂單，如今卻已悄悄下架。兩家以深圳別稱「鵬城」命名的公司都被揭發與同城的招牌科企華為合作打造晶片廠，其中鵬新旭是去年成立、主打28及40納米成熟製程的代工廠，而鵬芯微已被美國制裁。

其實使用着共同語言的台企，跨過台海擁抱一個龐大的半導體和電子市場，無可厚非，上述企業當中內地收入佔比最高的崇越也在年報提到如何把握內地「半導體自主化」的機遇，漢唐更服務過已被美國制裁的長江存儲。更何況華為若掌握不了工藝，為其建廠不代表華為就造得出尖端晶片突破技術管制。

台灣經濟部長了解事件 然而，這些台企的動向一曝光仍立即「炸鍋」。台灣經濟部長王美花表示，要向他們了解與華為的關係和在對岸的業務。崇越稱，去年初取得鵬芯微的廢水處理工程訂單，不是關鍵材料，亦未提供半導體材料或設備，簽約時對方也未被制裁，日後會審慎評估合作案。漢唐稱，成立以來一直遵守相關政策與法規，公眾利益重於股東利益。

或許也因如此，華府要「滾動」地不斷修正對中國的技術封鎖。消息指，美方已向中國預警，最快本月初會更新針對中國的人工智能（AI）晶片和晶片生產設備的出口管制。

華府潛在新規影響ASML 搞笑的是，華府「溫馨提示」原來是想穩定中美關係，實際上是把設備出口收緊至與日本和荷蘭看齊的地步，並堵塞一些AI晶片方面的漏洞。此外，由於荷蘭光刻機巨頭ASML的產品用了美國的部件，潛在的新規也會影響ASML。

被指協助華為建晶片廠的台企