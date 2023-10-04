華為突破美制裁 傳台企助建芯廠
美商務部擬再收緊晶片設備輸華
內地科技巨頭華為正全力試圖突破美國斷供晶片之際，幾家台灣半導體工程及設計公司被指協助建設與華為相關的晶片廠，即使只是正常的商業往來，已惹來外界批評台企幫助華為暗度陳倉。消息則指，不斷向華為施以晶片「緊箍咒」的美國商務部將進一步收緊對華技術封鎖。
崇越等與台積電有合作
早前有外媒在深圳一家有華為背景、即將竣工的大型晶片廠房「捕捉」到崇越科技、亞翔工程及漢唐集成的人員。這些台企服侍台積電，其中亞翔和漢唐是無塵室的專家，其價值在於些許微塵飄進半導體設備都有令產品報廢之虞，蓋好無塵室是製造任何晶片的根本，而漢唐更加是台積電在台南尖端製程廠房的夥伴，6月底應收票據及應收帳款當中約66%是台積電，大部分涉及台積電招呼美國的「燒錢巨獸」——亞利桑那州尖端製程廠房。
號稱「亞洲唯一同時服務7納米、10納米先進製程」的台灣化學品供應設備商矽科宏晟，曾在官網宣布贏得鵬芯微及鵬新旭技術的訂單，如今卻已悄悄下架。兩家以深圳別稱「鵬城」命名的公司都被揭發與同城的招牌科企華為合作打造晶片廠，其中鵬新旭是去年成立、主打28及40納米成熟製程的代工廠，而鵬芯微已被美國制裁。
其實使用着共同語言的台企，跨過台海擁抱一個龐大的半導體和電子市場，無可厚非，上述企業當中內地收入佔比最高的崇越也在年報提到如何把握內地「半導體自主化」的機遇，漢唐更服務過已被美國制裁的長江存儲。更何況華為若掌握不了工藝，為其建廠不代表華為就造得出尖端晶片突破技術管制。
台灣經濟部長了解事件
然而，這些台企的動向一曝光仍立即「炸鍋」。台灣經濟部長王美花表示，要向他們了解與華為的關係和在對岸的業務。崇越稱，去年初取得鵬芯微的廢水處理工程訂單，不是關鍵材料，亦未提供半導體材料或設備，簽約時對方也未被制裁，日後會審慎評估合作案。漢唐稱，成立以來一直遵守相關政策與法規，公眾利益重於股東利益。
有意思的是，漢唐同時確認中標深圳市昇維旭技術（SwaySure）一項翻新工程。這家記憶體公司「猛料」在從破產重整的紫光集團撈來「日本記憶體教父」坂本幸雄做「首席戰略官」，把台積電3納米製程重鎮「18廠」的廠長劉曉強挖來做行政總裁，可見中芯國際(00981)前副董事長蔣尚義敗走武漢弘芯和中芯後，內地技術的攻關戰仍吸引到台灣和日本的專才冒着非議大展拳腳，這一點在美國去年限制美國公民參與內地尖端製程的研發後尤為重要。
或許也因如此，華府要「滾動」地不斷修正對中國的技術封鎖。消息指，美方已向中國預警，最快本月初會更新針對中國的人工智能（AI）晶片和晶片生產設備的出口管制。
華府潛在新規影響ASML
搞笑的是，華府「溫馨提示」原來是想穩定中美關係，實際上是把設備出口收緊至與日本和荷蘭看齊的地步，並堵塞一些AI晶片方面的漏洞。此外，由於荷蘭光刻機巨頭ASML的產品用了美國的部件，潛在的新規也會影響ASML。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：