紐約期金6個月低 跌浪恐未完

面對美元匯價暌違兩年重現強勢信號、美國債息飆高，黃金期貨價格已連挫逾一周，紐約商品交易所（COMEX）買賣最活躍的12月份黃金期貨延續跌勢，周二曾低見每安士1,830.95美元，由9月22日收市計已累跌逾半成，為今年3月9日後新低，甚至出現50天移動平均線跌穿200天線，即俗稱「終極死亡交叉」的利淡技術信號，恐預警短期跌浪未完。

現貨金價昨日曾低見每安士1,815.32美元，之後回順至1,825.27美元，跌2.61或0.14%。

不過，貴金屬精煉廠賀利氏（Heraeus）報告表示，儘管金價近期大幅下跌，但中長期金價仍然看好。美元強勢及美債孳息率攀升是金價短線的主要壓力來源，美匯指數也持續創下10個月來新高，因此在美債息下降之前，金價可能還會持續受壓，下一個重要支撐大關為1,800美元。

賀利氏續提醒，當美國聯儲局開始減息，美匯將開始疲弱、美債息回落，經濟也開始惡化，這些因素將能夠刺激金價上漲。因為自1984年以來的歷史數據顯示，在聯儲局首次降息的其後一年，金價平均能夠上漲10%，兩年後平均上漲18%。

耶倫認制裁俄油措施無效 傳統上，同樣與美元走勢背道而馳的，還有以美元計價的油價，但鑑於供應預期進一步收緊，持續為價格提供支撐力，而俄羅斯延長減產石油為一大原因。昨日紐約期油及布蘭特期油變動不大，分別報每桶88.85美元及90.62美元。

對於俄羅斯出口的石油能突破西方國家的聯手限價行動，美國財政部長耶倫首度承認，近期俄羅斯油價已「自由飛翔」，更直指包括美國在內的七大工業國集團（G7）對俄羅斯出口石油實施價格上限的制裁不如預期，皆因俄方不惜花費龐大金錢、時間及精力為其石油出口提供影子船隊和更多保險服務。

事實上，美國頁岩油生產商也不敢輕舉妄動。當地成本通脹仍是一個問題。同時，無論國際油價如何樂觀，至少對頁岩領域的小型油產商而言，在資金緊張下，傾向暫不提高產量，維持審慎看法。