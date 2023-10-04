澳洲凍息 預告再出手

澳洲央行昨日一如市場預期不加息，為連續第4個月將現金利率維持在4.1厘。首次主持議息會議的新任女行長布洛克（Michele Bullock）在會後聲明中重述上任行長所說的話，說未來或需要再次加息來抗通脹。澳元兌美元昨日顯著挫約0.7%，最低曾見0.6305，兌港元報4.9438。

布洛克表示，利率在較高水平，正在並且會繼續確立一個供需之間更可持續的平衡。有鑑於此，加上外圍經濟展望不穩定，故央行本月才再次暫停加息，讓決策者有更多時間去評估迄今為止利率上升對未來經濟的影響。央行目標在2025年將通脹帶回2至3%，惟燃油價格和租金上升帶來挑戰。

大華銀行的報告指出，澳洲央行今年仍有可能加息一次，將現金利率提高至4.35厘的峰值，並有機會在11月7日的議息會議上實行。澳新銀行高級經濟師Adelaide Timbrell則認為，如未來12個月沒有重大變故，利率或維持4.1厘至明年11月，然後才會出現減息周期。惟她亦補充，經濟數據有時可能會有「驚喜」，而令央行要再加息。

印尼盾年內升幅化灰 另邊廂，美元強勢持續，令亞洲貨幣走貶，連被譽為最強亞幣的印尼盾亦告失守，已抹去今年升幅。昨日曾跌近0.5%，每美元曾兌15,592印尼盾，返回今年1月初水平。

亞洲多國的利率或已見頂，或正在下行，相反美國可能今年再加息一次，令資金外流至美元資產，影響本幣匯價。例如韓圜和泰銖昨日雙雙跌約0.2%，每千韓圜兌約5.76港元，每泰銖兌約0.21港元。

分析估計，亞幣短期內難以挽回頹勢，原因是美國隔夜指數調期價格反映出，美國有三分之一機會在11月再度加息0.25厘。而中國具挑戰的經濟展望，亦令亞幣受壓。