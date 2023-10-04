Yen兌港元貶至5.22算 日股挫逾500點

美匯指數升至107的去年11月高位，導致非美貨幣一瀉如注，其中日圓匯價持續受壓，兌每美元下試約一年低位。圓匯周二跌破150關口，曾低見150.16，為去年10月以來首次，折合每百日圓兌5.22港元。

至於日本股市同樣捱沽，日經平均指數跌至4個月低位，收報31,237點，跌521點或1.64%，其中出口股顯著受挫，豐田（Toyota）股價昨大跌3.05%，同業萬事得（Mazda）股價更暴跌6%。

日首相稱經濟步「新階段」 雖然日本財務大臣鈴木俊一周二繼續出口術，重申當局正密切關注匯市情況，強調隨時準備採取應對措施，又指當局是否干預將取決於匯率波動性，而非針對特定匯率水平。此外，他提到弱日圓將推高進口成本，而俄烏戰事、產油國減產，也是影響供應端通脹的重要因素，會密切注意長期利率對家庭生活的影響。

不過，日本首相岸田文雄對該國經濟前景看法較為樂觀。他在接受日媒訪問時表示，日本薪酬上升和股價上揚，均顯示日本經濟已進入「新階段」，又指出當局即將出台新的經濟政策措施對於保障經濟向好，以及減輕通脹對民眾影響是有必要，透露將考慮通過補貼、減稅和降低社會保障成本等方式，讓民眾享受經濟增長的成果。

另外，日本9月製造業採購經理指數（PMI）最新跌至48.5，創7個月低。其中，製造商9月新訂單連跌4個月，惡化速度為7個月來最大；產出下跌速度為3個月來最快，投入價格通脹為4個月新高。至於總結第三季，日本製造業PMI均值則為49.3，低於第二季的50，顯示行業狀況欠佳。