大新傳牽頭中小行 倡存保上限增至百萬

存保會回應稱，該會就優化存保計劃的公眾諮詢仍在進行中，歡迎業界及社會各界就建議提出意見。諮詢期完結後，存保會會綜合考慮各方意見，為存保計劃的優化方案定案，預計明年初公布諮詢結果。

市場消息提到，銀行公會早已完成收集業界對存保優化建議的意見，定調業界普遍贊成存保上限由現時50萬元提高至80萬元的建議，認為毋須再上調。不過，有中小行認為80萬元不足夠，存保上限應調高至100萬元的意見未能充分表達，大新因而牽頭尋求其他中小行簽名支持將存保上限的建議金額提高至100萬元。