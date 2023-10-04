恒指末季開局曾插近600

全球基金掟中港股 連續兩月淨沽共逾483億 港股在第四季首個交易日一度狂插近600點，也許在預警難逃「10月（股災）魔咒」！市況積弱甚深，其中一個原因，乃外資退場！投行摩根士丹利指出，內地及港股的主動好倉基金經理上月淨賣出32億美元（約250億港元），淨沽規模連續兩個月超過30億美元，即約483億港元，全球基金在中國的平均股票倉位降至2020年以來低位。

大摩指，基金經理沽出中港股份，主要是投資者贖回基金及基金重新平衡其主動倉位。分析顯示，基金經理於第三季更積極沽出保險、媒體娛樂和電子商務板塊股份，但增加資本物品（Capital goods）、半導體和生物科技的投資。

雖然內地經濟有逐漸穩定的迹象，但受累內地房地產市場仍未脫困，投資者情緒依然低迷。

外資續沽A股 9月涉408億 有市場觀察家表示，中央振興經濟的措施還不足夠。MSCI中國指數今年以來的跌幅超過11%，預計今年將連續第3年錄跌，而今年的跌幅將是20年來最嚴重。

事實上，外資9月透過與滬港通及深港通淨賣出折合約408億元的A股，延續8月淨沽折合約975億元的頹勢。香港證監會行政總裁梁鳳儀日前表示，面對當前複雜多變的外部環境，更應積極思考如何進一步擴大兩地互聯互通和跨境合作，不但為鞏固香港國際金融中心的地位，也是增加國際投資者信心，推動內地金融市場更高水準對外改革開放的重要舉措。

港股連跌兩季後弱勢未改，第四季首個交易日低開263點，報17,546點，已是全日高位所在，其後跌幅擴大，全日最多急瀉596點，低見17,212點，最終跌幅縮至478點或2.68%，收報17,331點，創逾10個月低位。國企指數亦插穿6,000點大關，收報5,949點，挫199點或3.24%；科技指數收報3,817點，跌103點或2.63%。

內地長假期仍未結束，北水繼續「放假」，大市成交按日增27.25%至861.75億元，連續6日不足千億元規模。全日沽空金額151.69億元，大市沽空比率約為17.61%。

美團遭創始人連環減持 聯交所資料顯示，美團聯合創始人穆榮均上周三及上周四各減持100萬股，套現共約2.26億元，緊接其創業夥伴、董事長王興上周二減持套現約281萬元。

資深股評人陳炳強表示，踏入10月，內地將會公布一系列經濟數據，包括第三季國內生產總值（GDP）等，即使數據好過市場預期，在現時環球投資氣氛下，亦恐難提振投資者信心，只能造就短暫反彈，難扭轉劣勢。從技術走勢看，自從恒指跌穿17,500點關後，延續走下行軌道，預料後市即使反彈，恒指在50天線，即約18,500點水平仍有很大阻力。

恒指再創今年新低