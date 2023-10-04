香櫞11年前預言恒大無力償債

可惜這家名為香櫞（Citron Research）的沽空機構，非但未有因神準眼光而賺得一分半毫，甚至因為該次狙擊恒大而被香港證監會指控市場失當行為，其創始人更遭香港市場封殺，不僅要全數奉上沽空恒大所得的利潤，還要「嘔凸」賠錢給證監會！

回看2016年證監會發表的公告，在該會提起研訊程序後，審裁處最終裁定有市場失當行為︰香櫞創始人Andrew Left對恒大的種種指控「屬虛假及具誤導性，並有可能會引起一般投資者的恐慌」，勒令其交出沽空恒大所得的159.624萬元利潤，更要支付約126萬元的政府開支及約400萬元的證監會開支；同時禁止Left進入香港資本市場5年。

要知道恒大系爆煲後，股民的損失數以千億元計，更遑論逾兩萬億元人民幣的負債規模，有多少債主損失慘重。怎料香櫞當初沽空恒大僅獲利約160萬元，最後更已全數上繳，就遭到香港監管機構的窮追猛打，如今看來實在諷刺！內地著名企業家、創維集團創始人黃宏生近日亦發布影片公開痛斥恒大，直言「我有很多朋友都被恒大騙了……40個億被恒大騙走了」；又稱其「騙國家騙老百姓」、「公然與中國人民為敵」。

批港倒退一語成讖 香櫞近期亦回顧其警告恒大風險一事，更在社交媒體上發表感言︰「就算面對罰款、聲譽受損及5年的禁令，我們仍然堅持警告投資者……我們可能不會得到道歉或者退還罰款，但有時候真相本身足以作為回報。」

雖然沽空機構、做淡倉的對沖基金常被外界以「金融大鱷」稱之，但「大鱷」是自然生態的一部分，在利益的驅使下，他們會主動狙擊各類股壇老千，變相收到監管或提前警示投資者之效，某個角度看能助市場更有效運作，讓各類金融老千有所顧忌。

當年遭裁定干犯市場失當行為的Left亦曾經接受本報訪問，他當時表示有關裁決「對香港市場而言是倒退」。別的不說，單看近年港股的表現，他確實也一語成讖！