聯匯制度宜改善 可用區塊鏈降風險

今年是香港聯繫匯率實施40周年，澳新銀行表示，與其解除與美元的掛鈎，政策重點應在於加強跨境支付系統，相信香港很可能加快區塊鏈、虛擬資產和以港幣計價金融資產的託管安排發展。

該行的大中華區首席經濟學家楊宇霆在一份報告指，雖然中國重申堅持全球化的意圖，但國家安全現在已成為其他國家真正考慮的問題，認為聯繫匯率仍需面對地緣政治現實，直言在美國及一些歐洲國家的去風險舉措背景之下，港元聯繫匯率制度需要完善。

楊指，決策者需考慮的是如何把港元與當前支付系統面臨的風險脫鈎，區塊鏈等技術或可提供一項解決方案。除了擴大以多種央行數碼貨幣為企業跨境交易進行真實結算的mBridge計劃參與外，香港還可加強以港幣計價的金融基礎設施，例如託管安排和虛擬資產，以增加持有港元的結構性需求。

拆息全線回落 港匯跌 不過，隨着聯儲局量化緊縮和香港金融需求疲軟，未來幾年港元可能會維持在較弱的水平，但港元疲軟只是市場現實，而不是地緣政治壓力所造成。港元兌每美元昨曾跌至7.8343，為9月11日以來最弱。

另外，長假後港元拆息全線回落，當中短期拆息跌幅較急。隔夜拆息報4.65262厘，按日跌逾102點子。一星期及兩星期拆息分別報5.12869厘及5.09595厘，分別跌逾61點子及48點子。至於與樓按相關的一個月拆息跌約33點子，至5.06375厘。6個月及12個月拆息分別跌6.48點子及2.85點子，報5.6356厘及5.47941厘。

被喻為「港版淡馬錫」的香港投資管理有限公司昨日一如預期宣布，任命金管局助理總裁（貨幣管理）陳家齊過檔做首任行政總裁，任期為3年。陳將於10月9日履新。