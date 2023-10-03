匯通天下：美歐貨幣息差收窄 利好歐元

雖然美國國債息率持續上揚，但德國國債最近遭拋售亦推高其國債孳息，由9月21日約2.73厘升至9月29日的2.86厘。美國和歐元區長期國債息差亦在同期由1.76厘收窄至1.68厘，美歐短期政策利率息差亦因而縮小。

已消化利淡因素 由隔夜指數掉期利率（OIS）反映，美歐貨幣政策息差縮小時間由2025年早期提前至2024年中，由2024年7月約1.4厘收窄至2025年9月的約一厘。歐元兌美元因為美國聯儲局9月議息會議後較「鷹」派的言論，導致跌穿1.07支持位，如今美歐政策息差提早收窄，或有利歐元。

目前歐元或已反映較多歐元區及中國經濟的負面因素，有利在現水平穩定歐元投資情緒。歐元在年內餘下時間，甚至2024年第一季的交易區間或稍為下移到1.05至1.09。

歐元這項優勢，或更好反映在歐元兌英鎊的交叉盤，建議可於0.8550以下水平沽出英鎊買入歐元。同樣，歐元兌瑞士法郎亦較難再跌穿今年低位0.95，因為瑞士央行似乎已在9月的會議上以1.75厘的利率峰值結束今輪加息周期。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪