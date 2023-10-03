板塊分析：希瑪受惠中港醫療需求復甦

集團的多元化業務組合保持增長趨勢，當中核心醫療服務的收益包括提供眼科服務、提供牙科及其他醫療服務，以及銷售視力輔助產品保持穩健增長，上半年按年增長40.9%至6.61億元，主因本地醫療服務、內地眼科服務及牙科服務收入均見不俗增長。

在港擁完善診所網絡 希瑪在香港及內地產生的收入佔比分別為51.4%及48.6%。香港的業務包括提供醫療服務及相關業務（包括銷售視力輔助產品），以及分銷COVID-19相關醫療耗材。

隨着市場對優質醫療服務的需求增加，集團在香港擁有龐大及完善的診所網絡，因而從中受惠。集團成功整合所收購的嘉賓眼科及視光師驗眼中心業務，推動期內來自香港業務的醫療及相關服務收入按年增長29.3%至4.69億元。

至於集團在內地的收益，主要來自提供眼科及牙科服務。眼科服務方面，集團的眼科醫生/醫生專攻白內障、青光眼、斜視及屈光手術及眼表疾病領域，並在內地眼科醫院、眼科中心及衞星診所提供眼科服務。上半年集團提供眼科服務的收入按年增長23.4%至6.3億元，主要由於集團於中港進行的手術數目增加所致。

位於深圳福田及寶安的眼科醫院，上半年的總收入按年微升1.5%至1.37億元，以人民幣計算，則增加8.6%。上半年北京眼科醫院的收益按年增66.3%至4,890萬元。上半年上海業務收入按年增28.2%至2,680萬元。以人民幣計算，北京及上海的收益分別增加77.7%及37.1%。

牙科業務增長動力足 牙科服務方面，集團透過深圳愛康健名下的牙科醫院及12間牙科診所在內地提供牙科服務，其牙醫涵蓋各個專科範疇，包括一般牙科、牙齒矯正科及種植科等。上半年集團提供牙科服務的收入按年增194.9%至1.92億元。

隨着中港恢復通關，集團牙科業務亦迎來非常強勁復甦，單是在內地的牙科服務上半年收入按年大增247.2%至1.68億元。受惠強勁需求及兩地全面通關等因素，預計牙科業務成為除核心眼科服務外，集團的主要收入增長動力之一。展望未來，集團更能把握疫後醫療市場強勁的消費復甦，迎來更大的發展空間，股份值得中長線關注。

匯盈國際資產管理董事總經理 郭家耀（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股份）