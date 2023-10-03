宏觀視野：工業4.0有助紓緩勞動力短缺

新冠疫情揭示了環球最大經濟體系勞動人口持續老化的問題，勞動人口持續減少，反映企業需要互相競爭才能招聘到足夠及所需的員工，或會推高勞動力佔國內生產總值（GDP）的比例，從而降低勞動力及企業利潤。最終企業只能透過投資於自動化、機械人及人工智能（AI）等技術，以應對日益上漲的勞動力成本。

由機械人帶起的「第四次工業革命」（工業4.0），可能會對生產力及環球經濟增長造成深遠影響，而在高負債及高通脹的經濟環境下，AI技術有助紓解這些壓力。

人口老化礙經濟發展 在美國，失業率及未填補的空缺比率反映出勞動力短缺程度，這個比率目前仍處於接近有紀錄以來低位，意味即使有關當局能將每名失業人口與他們的所在地、期望的條件及工作技能進行匹配，仍會出現勞動力短缺情況。而從德國、法國、英國和日本的數據發現，失業率及職位空缺比率可能高於美國。

世界銀行預期，中長期大部分大型經濟體的老年撫養比率將會急劇上升。在勞動力萎縮的情況下，實現持續經濟增長是相當艱巨，這反映利潤增長將要依賴生產力增加，而非單純的需求和供應增加。至於增加移民人口能否解決勞動力短缺問題呢？事實上，近年移民比率持續下降，但在移民人口激增的地方，左翼陣營更能利用仇外情緒來獲得支持。

疫情對全球製造業造成一連串影響，促使企業審視其供應鏈的韌性，並重新考慮缺乏供應鏈多元化的問題。新世界秩序的出現亦對現有貿易關係構成挑戰，從政者鼓勵企業盡可能將經濟活動帶回當地。企業的唯一解決方案，是利用資本取代勞動力。透過自動化、機械人技術及AI減少對勞動人口的依賴，是大多數公司在這個充滿挑戰的環境下繼續保持增長的唯一途徑。

AI可大幅提升生產力 麥肯錫今年6月發表的報告，透過分析63個應用範疇以作出估計，生成式AI每年能為環球經濟增加2.6萬億至4.4萬億美元收益；至2040年，勞動生產力每年可以提高0.1至0.6%，但若與機械人等其他技術結合，勞動生產力的增長率可以提高至每年0.2至3.3%。有趣的是，75%的經濟效益可能來自4個領域：客戶營運、行銷與銷售、軟件工程以及研究與開發。

在日益嚴重的勞動力短缺情況、高負債及通脹上升可能會加劇公共財務的壓力。生產力及國內生產總值提升可能讓各國政府相信，部分被取替工人的成本是值得付出。

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