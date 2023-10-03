居屋減價：唐明苑劈百萬沽

世紀21將軍澳魏仕良表示，屋苑B座高層15室，實用面積約429方呎，早於2020年11月叫價468萬元放售，因應市況最近減至388萬元，再減23萬元獲外區綠表客購入，累積減幅約22%，呎價約8,508元。資料顯示，該屋苑4月曾錄365萬元成交，為今年最低售價。