居屋減價：唐明苑劈百萬沽
未補價第二市場居屋都要劈價吸客，將軍澳唐明苑一個兩房單位，累減逾百萬元才獲承接，成交價365萬元重回屋苑今年低位。
世紀21將軍澳魏仕良表示，屋苑B座高層15室，實用面積約429方呎，早於2020年11月叫價468萬元放售，因應市況最近減至388萬元，再減23萬元獲外區綠表客購入，累積減幅約22%，呎價約8,508元。資料顯示，該屋苑4月曾錄365萬元成交，為今年最低售價。
天麗苑綠表賣298萬
天水圍居屋連錄減價。利嘉閣林英傑稱，天麗苑高層16室，實用面積約530方呎，減價52萬元，獲綠表客以298萬元買入，呎價約5,623元。
祥益謝利官指，同區天頌苑P座中層2室，實用面積約601方呎，約兩個月累減60萬元，睇樓多時買家決定入市，第二市場成交價350萬元，呎價約5,824元。
準白居二客放棄抽籤，轉購已補價自由市場平盤。該行謝澤銘表示，屯門居屋兆禧苑A座低層16室，已入表申請白居二資格的買家不等結果，以283.8萬元承接，呎價約8,085元。
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