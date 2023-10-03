豪宅淪陷：東半山利安閣罕現銀主盤推拍

息口高企，經濟不穩，傳統豪宅區湧現銀主盤，其中，東半山黃泥涌峽道的利安閣罕現同類單位，連一個車位開價6,300萬元拍賣，較原業主近兩年前的購入價還低約1,200萬元。

溱喬嗌低購入價46% 環亞物業拍賣下周推拍多項豪宅銀主盤，包括上述利安閣中層A單位，實用面積約2,480方呎，開拍呎價約25,403元。單位原業主於2022年初以約7,500萬元購入，呎價約30,242元，現推拍價低約16%。

同場推出西貢白沙灣溱喬雙號銀主洋房，實用面積約2,371方呎，推拍價2,700萬元，呎價約11,388元。原業主早於2008年以約5,000萬元買入，呎價約21,088元，開價低約2,300萬元或約46%。2021年毗鄰單號洋房，實用面積約2,395方呎，以約4,000萬元易手，呎價約16,701元。

大埔康樂園第3街雙號洋房銀主盤，實用面積約2,520方呎，開價2,950萬元，呎價約11,706元。開價較2015年購入價亦低約1,250萬元或約29.8%。

忠誠拍賣本周三推出約16項物業，其中九龍塘又一居18座高層A室銀主單位，以891萬元推拍，呎價約15,257元。開價較銀行網上估價低約12.6%。

珏堡傳貶值千三萬 同區二手市場錄勁蝕個案。市場消息透露，珏堡一伙低層複式單位，曾叫價3,000萬元，市傳減至約2,000萬元連車位沽出，呎價逾1.35萬元，約11年單位連車位帳面貶值1,300餘萬元。