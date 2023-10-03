二手下沉：青怡兩房僅350萬易手 返7年前

二手樓價繼續尋底，青衣私樓上車屋苑做價跌穿「4球」，青怡花園兩房戶劈價至350萬元售出，低銀行估價約27%，並重返7年前價位。

美聯葉偉林表示，上述單位為4座低層F室，實用面積約343方呎，開價480萬元放售，劈價130萬元沽出，呎價約10,204元，持貨約9年帳面僅升值約55萬元，而有銀行對上址估價達480萬元。資料顯示，該屋苑於2017年後，一直罕現低於400萬元買賣。

屯門新屯門中心再錄「3字頭」成交。置安居蘇永耀指，屋苑4座中層G室，實用面積約455方呎，望海景，僅售398萬元，呎價約8,747元。同類型單位8月售價達425萬元，期內跌約6.4%。

各區蝕讓繼續湧現。美聯陳少鴻稱，馬鞍山迎海5座中層C室，實用面積約552方呎，最新叫價800萬元，租客入市以730萬元購入，呎價約13,225元，約6年帳面蝕60萬元。

利嘉閣表示，天水圍Wetland Seasons Park的19座中層兩房單位，7月初放盤，減價28萬元，以562萬元沽出，呎價約12,831元，約3年帳蝕12.5萬元。

美孚連裝修使費料輸150萬 藍籌屋苑都錄貶值轉讓。香港置業吳志輝指，荔枝角美孚新邨3期百老匯街52號中層C室，有裝修，原業主已移民，4月放盤，累劈208萬元，以820萬元成交，呎價約9,613元，低估價約13%，原業主2016年購入帳面貶值18萬元，連使費料損手約150萬元。

中原表示，10大屋苑過去周末兩日錄約6宗買賣，按周增約5宗，期內6個屋苑零成交，交投量仍屬低水平，而3日長假期同錄約6宗。