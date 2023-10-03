3盤2640伙望登場
YOHO WEST涉1393戶 規模近兩年最大
市場憧憬新一份施政報告或有提振經濟措施，發展商及有意置業人士均屏息以待，大型新盤靜候出閘。據統計，10月有至少3個樓盤有望推出，共涉約2,640伙。當中，兩個矚目新盤均屬逾千伙的大型項目，包括新鴻基地產(00016)的天水圍YOHO WEST，提供1,393伙，按單位量計為一手市場近兩年來規模最大。
樓花期不足一年
YOHO WEST是新地及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站上蓋第1期項目，預計關鍵日期為2024年9月30日，樓花期不足一年。新地副董事總經理雷霆早前透露，項目已獲批預售樓花同意書，預計本月開售。項目戶型多元化，乘坐輕鐵可接駁至天水圍港鐵站，方便前往屯馬綫各站。另項目毗鄰商場，周邊配套成熟。
資料顯示，整個天榮站項目分兩期發展，合共提供約1,976伙。率先推出的第1期涉及單位量，為繼同系於2021年12月推出的元朗站上蓋The YOHO Hub後最多。
發展商曾指，該盤會參考市況及以市價推售。項目預計關鍵日期為2025年3月31日。是次亦是繼天瀧及HENLEY PARK後，今年推出市場的第3個啟德全新盤。
一手市長假僅13刁
觀望氣氛籠罩樓市，一手市場於過去3日長假期，僅錄約13宗成交，與去年10月1及2日僅兩日所錄約51宗相比，表現遜色。其中，恒基地產(00012)的紅磡BAKER CIRCLE ‧GREENWICH，昨日售出28樓A室，實用面積492方呎，三房一套連儲物室間隔，成交價1,040.94萬元，呎價約21,157元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：