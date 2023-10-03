簡訊一覽

●近日舖市氣氛稍為轉活，業主趁機放盤。美聯旺舖吳錤溱指，荔枝角美孚新邨3期吉利徑6至8號地下雙號舖，總建築面積約1,600方呎，業主意向價約6,800萬元放售，呎價約4.25萬元。該舖過往租客包括銀行、地產及飲食業等，現由鮮果店承租，租期至2026年5月底，新買家租金回報料逾3.5厘。

●本港豪宅市況疲弱。美聯方富義表示，今年第三季山頂及南區傳統豪宅共錄13宗買賣，全為二手成交，按季跌約35%，總成交金額約21.76億元，按季則升約55.8%。而9月同區僅錄約5宗買賣，雖然按月增約1.5倍，但仍屬偏低水平。

●中指研究院公布的《百城物價指數報告》顯示，9月內地100個城市新建住宅平均價格為每方米16,184元（人民幣‧下同），按季轉升0.05%，按年跌幅收窄至0.1%；百城二手住宅平均價格為每方米15,556元，按季跌0.44%，並已連跌17個月，按月跌幅擴大0.06個百分點，按年跌幅亦擴至2.59%。

●世界銀行將明年中國國內生產總值（GDP）增長預期從4.8%下調至4.4%，同時維持今年GDP增長預期為5.1%不變；另料東亞和太平洋地區今、明兩年的GDP增速分別為5%及4.5%，較先前預期的增幅5.1%和4.8%均有所下調。