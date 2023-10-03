成效遜 意國暗示退出

基於中國的「一帶一路」沒有帶來預期利好，唯一一個七大工業國集團（G7）參與國意大利計劃退出。意大利外交部長塔亞尼9月初訪華時暗示，退出勢在必行，但有任何新決定也不是針對中國。

對華出口增長未達承諾 塔亞尼直言「一帶一路」沒有帶來預期結果，去年意大利對華出口額為165億歐元，法國及德國對華出口額分別為230億歐元及1,070億歐元，顯示無參與倡議的歐洲國家，取得比意大利更好的經濟成果。

意大利在2019年與中國簽署「一帶一路」倡議諒解備忘錄，為期5年。若兩方不採取任何動作，將自動在2024年3月續約，除非其中一方在2023年12月前退出。

然而，4年已經過去，意大利去年上任的新政府對「一帶一路」倡議存有疑慮，雖然該國對中國的出口雖有所增長，但是並沒有達到備忘錄承諾的增長速度。

內地對意大利輸出勁升 反而中國對意大利的出口增長驚人，由2019年的317億歐元，大幅增加至2022年的575億歐元，並成為意大利的第二大供應國，相較之下，意大利卻是中國的次要貿易夥伴，為排名第24的供應國。