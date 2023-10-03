美推動與華脫鈎 抹黑為債務陷阱

中美博弈愈演愈烈，在國際上的競爭亦白熱化。美國致力推動與華脫鈎，令全球供應鏈大變，無可避免對「一帶一路」的合作機制帶來衝擊。

被視為中國外交戰略的「一帶一路」，亦經常被西方言論抹黑針對，更甚的是指中國借錢予發展中國家的做法，是要設下「債務陷阱」。老撾、斯里蘭卡、希臘等經濟體在利率上升及經濟滑波之下，無力償還「一帶一路」貸款，就被說成墮入中國所設的「債務陷阱」。實際上，中國作為真金白銀「科水」的債主，面對債務國無力償債，甚至被要求提出債務減免，中國才是最大受害者。

藉圍堵制裁阻小國合作 除了輿論施壓之外，美國以技術封鎖與金融制裁等手段，阻撓一些中小國家與中國合作，全球供應鏈巨變，亦不利「一帶一路」的合作推演。更甚的是，美國試圖推動世界貿易組織（WTO）改革，改變中國的發展中國家地位，也意味「一帶一路」的「南南合作」定位也可能隨之面臨挑戰。此外，中美貿易衝突，加速了中國的產業外移，中國經濟推動「一帶一路」產業合作的政策，可能會導致中國產業外移過快，這未必符合中國自身的發展利益。

美國一直試圖改變中國的發展中國家地位，以削弱其競爭力。中國處於由發展中國家變為已發展國家前的過渡期，得主動提出更貼合自身利益的方案，畢竟中國雖有些方面能盡已發展國家的責任，但仍有不少方面處於發展中國家的水平，是否可在已發展國家與發展中國家尋求新的國家定位，如新興經濟體國家，都是值得研究的方案。

息差擴 資金來源受約束 還有是中美兩國的貨幣政策背馳，致使兩者息差不斷擴闊，且中國對美國貿易順差持續面臨調整壓力，令「一帶一路」建設的外匯資金來源面臨約束。未來得透過提高資金使用效率、擴大資金來源，如加快人民幣債券市場發展等緩解問題。