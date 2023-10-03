美力抵抗 倡建印歐走廊

望增中東外交勢力 削華世界工廠地位 國際競爭日趨激烈，亦是「一帶一路」倡議所面對的挑戰。美國為了遏止中國經濟崛起，除了作出各式各樣的制裁之外，還刻意扶持越南及印度等亞洲經濟體，以取代中國的「世界工廠」地位，加快全球製造業與中國脫鈎。在9月舉行的二十國集團（G20）峰會上，美國聯合印度等提出「印度—中東—歐洲經濟走廊」（IMEC），一則貫徹美國的「印太戰略」方針，二則擺明是衝着「一帶一路」而來，以圖抗衡中國在區內的影響力，同時期望在中東地區擴展外交勢力，包括讓沙特阿拉伯承認以色列。

華與沙特伊朗關係友好 IMEC將由東部和北部的兩條路線組成，一條橫跨阿拉伯海，從印度延伸至阿聯酋，另一條則穿越沙特阿拉伯、約旦和以色列，涉及船運及鐵路，以連接南亞與中東，並且協助中東能源與貿易出口到歐洲。相關經濟走廊被視為七大工業國集團（G7）去年啟動的「全球基礎設施和投資夥伴關係」，以及美國倡議中東鐵路網的一部分。

不過，這計劃的資金來源尚未明確，而且近年中國積極與沙特及伊朗等中東國家建立良好關係，若中東國家未有積極回應IMEC，想與已倡議10年的「一帶一路」打對台，並不容易。

盟友修例加強援外抗衡 事實上，G7去年已宣布成立「全球基礎設施和投資夥伴關係」計劃，將於5年內籌集約6,000億美元資金，投資到發展中國家，以參與當地基礎設施的建造，被外界視為抗衡「一帶一路」的重要舉措。

除了美國在全球攪局之外，其在亞洲的盟友日本亦配合行事，畢竟日本在資金、技術及企業經營管理上都具有競爭優勢。日本政府於6月敲定新版的《開發合作大綱》，即日本向發展中國家提供政府開發援助（ODA）的指導方針，新大綱把ODA定位為外交的最重要工具，將為友好國家提供財政援助，加強他們的防禦力量，此舉被外界視為日本抗衡中國領軍「一帶一路」倡議下，影響力不斷擴展的重大措施。

一般而言，《開發合作大綱》大約10年修訂一次，上次修訂為2015年，日本首相岸田文雄內閣這次藉內閣會議提早兩年進行修訂，凸顯出急於解決中國日益崛起的擔憂，以及全球多重挑戰如俄烏戰爭影響的迫切性。

經修訂的新大綱指出，日本將與發展中國家攜手應對各種課題，包括在與發展中國家建立對等關係的基礎上，加強糧食和能源等的供應鏈，以及推進數碼技術的運用等。同時，還打算充分發揮日本擁有優勢的技術能力，強化「提案型」合作，在受援國家提出要求之前就主動出示建議方案，從而更加戰略性地應對發展中國家的需求。

日研洽民間引入新資金 此外，考慮到內地對發展中國家的貸款增加，新大綱還寫入了充分顧全對方國家債務可持續性的新原則。不過，在資金方面，相較中方「一帶一路」倡議早於2019年已高達1,000億美元的高額投資，日本今年在ODA撥出預算僅為5,709億日圓（約38億美元）。自2015年以來，這筆資金據報已逐年增加，今年修訂後的大綱也強調，日本政府將與民營企業和民間組織合作引入新資金。