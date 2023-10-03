甚麼是「一帶一路」？

「一帶一路」是中國在2013年提出的國際合作新模式，指陸上「絲綢之路經濟帶」的「帶」與海上「21世紀海上絲綢之路」的「路」的簡稱，整個倡議橫跨亞洲、歐洲和非洲多個國家和地區，故各國和國際、地區組織均可參與，並不局限於古代絲綢之路的範圍，主要推動互聯互通和國際合作，以加強相關各地的政策溝通、設施聯通、貿易合作。

沿線國家貿易額倍增 據中國商務部資料，中國與「一帶一路」沿線國家貨物貿易額，由2013年的1.04萬億美元，增加一倍至去年的2.07萬億美元，年均增長達8%。

截至今年6月，中國已經與152個國家和32個國際組織簽署約200份共建「一帶一路」合作文件，主要分布在非洲、亞洲、東歐地區，大部分都是發展中國家或新興市場。

加強聯繫 促進經濟 項目是中國對外發展的重要戰略，旨在推動沿線各國實現經濟政策協調，促進經濟要素有序自由流動、資源高效配置和市場深度融合，建立開放、包容、均衡、普惠的區域經濟合作架構。同時推動市場融合，並加強不同經濟體之間聯繫，為亞洲與世界其他地區之間的資金、商品及服務流通注入動力。