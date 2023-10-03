港作為超級聯繫人 須管理風險

香港是國際貿易及金融中心，惟在中美博弈之下，得改變過去倚重歐洲及美國等西方經濟體的金融聯繫，緊跟國策，更積極服務非美體系經貿，開拓新天地。未來香港匯集綜合服務供應，可提供國際金融、綠色金融、智慧城市等服務，令本港在金融、科技、人才和專業服務等方面，更好地發揮「超級聯繫人」角色，發展成「一帶一路」經貿合作的重要紐帶。

人才服務要調節配合 當然，要深化與東盟及「一帶一路」國家的經貿聯繫，港府得在人才與服務方面作出調節，尤其是要增加與「一帶一路」國家的交流和認識，了解不同的文化以及服務需要，並妥善管理好風險。

這方面，香港得從基礎教育、專業培訓、產業規劃、公共服務等多方面做好，全面檢視和配合。切忌自恃國際金融中心就繼續以過去「躺平也會贏」的心態來看待，則難以掌握到「一帶一路」朝向高質量發展所帶來的機遇，也無法讓金融中心發展踏上新台階。

至於香港作為「一帶一路」的功能平台，過去積極推動政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通，以及民心相通。近年參與的國家發展蓬勃，以東盟十國為例，是香港第二大貿易夥伴，每年商品貿易總額接近1.3萬億元。