G20疫下倡議緩債 華積極參與

今年4月，國際貨幣與金融委員會（IMFC）針對低收入國家負債纍纍等議題在美國華盛頓召開會議，時任人行行長的易綱亦有赴會，更直言中方支持解決債務問題的多邊努力，並切實落實二十國集團（G20）緩債倡議，提供緩債的金額佔45%。在解決主權債務問題時，冀各方應堅持「共同行動、公平負擔」原則。

人行：需針對不同情況 以過去3年的新冠疫情為例，中國是積極發起和參與G20「緩債計劃」的國家之一。周小川指出，G20從2020年就開始討論「緩債計劃」，主因疫情關係，要求有些債務應該緩衝，緩債鏈亦應盡量拉長。然而，他認為，2021年G20訂下所謂債務重組的總框架，實際上只是聚集成員國官員討論，未有貼近市場、聽取債務國的聲音，尤其是解決發展中國家的債務問題，需針對不同情況制訂不同方針。

周又稱，縱然有小部分債務國有「面臨違約，還不起債，要求債權國減免」的想法，但有些國家認為走上債務重組框架之路，可能有損國家信譽，甚至對將來引入新投資者及金融機構合作構成障礙，因此大多數國家還是希望透過健康發展解決債務問題。