中國外債難收 金融添愁

新冠疫情3年 壞帳飆數倍直逼六千億 中國提出「一帶一路」倡議，既推動地區經貿合作，也是國家對外發展的重要戰略。10年過去，中國累計與150多個國家（佔世界人口近75%，超過一半的全球經濟產值）、30多個國際組織簽署合作文件。為了推動地區發展，中國已為鐵路及其他基建提供數千億美元的貸款及補貼，故已成為全球最大的雙邊債權人，區域經濟影響力提升。不過，「一帶一路」的發展並非一帆風順，經濟不景與加息周期下的債務問題、地緣政治風險急升，都帶來重大挑戰，展望未來仍滿途荊棘，發展之路絕不易走！

首先，經歷3年新冠疫情，全球經濟元氣大傷，加上地緣政治風險有增無減，世界經濟下行風險升溫，中國在「一帶一路」的相關貸款風險，包括對外貸款不斷膨脹及不良債務升溫等問題，皆不容忽視，中國人民銀行前行長周小川就明言，中國要做更多風險管理。

部分新興國或借錢套利 統計顯示，2016至2021年期間，美國在全球債權所佔比例降至不到3%，中國則飆升至超過30%。隨着「一帶一路」國家無力償貸的違約危機湧現，意味內地出手紓困金額可能跟隨飆升，中資金融機構向海外融資後難收回的債權規模亦加大。據日媒統計，2020至2022年期間重新協商融資條件等相關不良債權涉資768億美元（約5,990億港元），達到2017至2019年期間的4.5倍。

壞帳增加原因，包括疫情和通脹對新興國家的經濟造成直接打擊，卻往往被外界視為內地以至人民幣在國際間地位迅速崛起之延伸。

此外，人民幣國際化之路尚未走遠，卻可能為新興國家提供套利機會，更成為坊間流傳近期離岸人民幣走勢下行的另一說法。有內媒引述分析指出，陷入債務違約的發展中國家不排除趁機利用貨幣互換協議，在接受了中國國有銀行容易兌換的資金援助後，直接在離岸市場拋售人民幣，並兌換為美元。透過較低利率借來人民幣，以替代借貸成本更高的美元，變相在貨幣之間進行套利。

去年免除非洲債務萬億 去年8月，中國宣布免除非洲17國23筆債務，總額逾1,400億美元（約1.09萬億港元）。惟過去一年中國自身經濟亦出現增長放緩的問題，若債務國再求助，只怕中國亦難再提供援手。截至今年8月底止，中國的外匯儲備規模約3.16萬億美元，低於7月的3.2萬億美元。因此，業內人士擔心若持續放任發展中國家的不良債務，有可能轉為增加中國的金融風險。

小國政權變 不認舊帳 同時，部分小國政權改變，新政權對舊債不認帳，也令「一帶一路」的項目收款或相關協議內容面臨風險。如今債務國出現償還困難或營運不佳，便需尋求解決方法，例如中國再加碼投資以債權轉股權等，不應簡單理解為負面的事。

近兩年中國國務院已針對國開行和進出口銀行的貸款項目分類，釐清哪些屬自營項目或政策項目，以及貸款出現風險時，財政是否會予以全額報銷等。不過，這只是內部分帳管理，若對外不分設機構，處置不良債的效果恐怕有限。