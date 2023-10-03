供應轉過剩 油價明年瀉至70關

雖然上月在沙特阿拉伯及俄羅斯宣布延長減產石油之後，國際油價反覆做好，昨現調整，紐約期油及布蘭特期油曾分別報每桶89.18美元及90.74美元。投行花旗的分析師對油市後向看法偏淡，指隨着全球石油市場重新回到供應過剩狀態，布蘭特期油明年將跌至70美元的低位，供應平衡將從今年第三季每日缺口150萬桶收窄至本季度每日過剩20萬桶，這轉變反映「更多石油正在進入市場」。

該行又預計，今年第四季布油將降至82美元，明年首季及次季分別見80美元及73美元，明年第三及第四季分別見74美元及68美元，並料短期油價上漲可能會導致明年油價進一步下跌。隨着疫情復甦因素繼續緩解，運輸燃料需求即將見頂，需求似乎受到限制，且非石油輸出國組織及盟國（OPEC+）的產油國亦正在增加供應。

上古國際集團董事梁彥穎預期，紐約期油短期仍有機會升穿100美元，若俄烏衝突僵持不下，料踏入11、12月，市場又會找藉口炒高油價。

金價可趁調整分注吸納 至於國際現貨金價，昨日曾低見每安士1,835美元，為今年3月以來首次失守1,840美元關。資深外匯評論員陳健豪指出，儘管現在市場預期聯儲局明年減息半厘，但預期轉變有時可以很快，繼而牽動金價大幅波動，近年波幅區介乎1,600至2,080美元，投資者可考慮在1,800美元水平分注買入，一旦看上突破1,952美元阻力位，可以轉為追升。

梁彥穎認為，國際金價在1,820美元有不俗支持力，上方則以2,000美元關口阻力巨大。除非有特別事件發生，否則金價短期難以突破2,000美元。

虛擬貨幣方面，比特幣昨日高見每枚28,384美元的6周高位，單日升近5%。分析指，過去每年10月比特幣通常會出現升勢，值得關注。