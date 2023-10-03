日額外增買債 Yen跌至近150

日圓兌每美元走勢持續受壓，逼近150關口之際，日本央行表示，將增加日本國債直接購買拍賣計劃的安排，10月4日進行額外的10年期國債購買。日圓兌每美元昨日曾見149.82，為11個月以來低位，每百日圓兌約5.228港元。

日本央行調查顯示，第三季日本大型企業信心改善，大型製造業景氣判斷指數升至9，大型非製造業景氣判斷指數升至27，兩者均高於市場預期；大型企業料截至明年3月底止年度資本開支將增加13.6%，符合市場預期。

專家估央行月內干預 獨立外匯商品分析師盧楚仁預期，日央行或在10月再次出手干預圓匯，甚至調整其孳息率曲線控制（YCC）措施，以力保日圓兌每美元可守穩152水平。該水平亦是日本央行去年出手干預時的水平，而隨着日央行進場干預後，給予市場捍衞圓匯訊息後，資金很可能會轉炒圓匯轉強，日圓在10月有機會挑戰140水平。

資深外匯評論員陳健豪則指，圓匯近期持續積弱，與美元及日圓兩貨幣息差明顯、美債息輾轉上升有關，但要留意的是，日本通脹開始升溫、經濟逐步重拾增長，當地貨幣政策有機會醞釀轉變。他認為目前才新開日圓淡倉並不划算，料日圓兌每美元如升破144.4阻力將會轉強；而若日圓匯價繼續受壓，預期在150至151水平會有支持。

澳元宜低吸 人幣波動 談及其他貨幣，陳健豪預期今年餘下時間英鎊兌美元匯價難破1.31的年內高位，料於1.18至1.25區間內上落。至於歐元區昨日公布9月製造業PMI終值為43.4，符市場預期，短線在美元續強之下，陳料佔美匯指數比重最大的歐元較難「升得起」，估計歐元兌美元在1.081水平將遇上頗大阻力，但向下亦不會急跌，預期可守穩1.048水平。

澳洲央行今日議息，市場料指標利率維持在4.1厘不變。陳指目前澳元息率已低於大部分主要貨幣，失去高息貨幣的光環，同時亦較受內地經濟景氣影響，只是澳元兌美元技術上似乎正在形成雙底，可候低吸納，博10月先重上0.652水平的阻力。

人民幣方面，陳建議若投資者本身已持有人民幣資產，例如定期存款，可繼續持有，但若要由澳元、美元等外幣轉換成人民幣，就沒有誘因去兌換，料人民幣匯價後市去向仍要視乎內地經濟強弱，離岸人民幣兌每美元本月料在7.1至7.37水平之間波動。