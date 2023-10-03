美匯連漲11周９年最長 短線料續強

美國聯儲局上月宣布維持聯邦基金利率於5.25至5.5厘的22年高位不變，但同時暗示明年潛在減息幅度由之前市場普遍預期的一厘降到半厘，刺激美匯指數近日突破106，昨日曾報106.32。總結上周，美匯指數已連續11周上升，創9年來最長連漲紀錄，上月及上季分別升1.8%及逾3%。展望10月匯市，強美元將持續拖累非美元資產的表現。

息差優勢支撐升浪 投資者繼續預期，聯儲局年底前將額外加息0.25厘；另美國國會上周末投票通過了一項短期撥款法案，聯邦政府在最後一刻避過關門，美元因此獲得額外力量支持。展望本周，市場關注美國製造業採購經理指數（PMI）及聯儲局主席鮑威爾發表演說。

資深外匯評論員陳健豪表示，從俗稱「點陣圖」的局方經濟最新預測推斷，美元相對歐元、英鎊等主要貨幣仍會在一段時間內維持較明顯的息差優勢，支撐了美元近期升勢，相信上述預期在本月難以扭轉。

他續指，參考利率期貨數據，預期聯邦基金利率年內維持不變的比例依然不低，顯示市場尚未被說服聯儲局年內會再加息，畢竟美國相繼經歷了銀行業危機、債務上限談判、汽車工人罷工等有損經濟的事件後，使當局不敢大力收緊貨幣政策，而可能僅透過出口術，讓市場減低對當局快將減息的預期。當市場認為美元仍會較長時間維持偏高息口，美元呈強，就可紓緩入口通脹，達到當局的目標。

本月望升上107 美匯指數於去年曾升上114高位，並在2021年疫情時低見90以下，目前處於相對中間水平。他認為，隨着美元與主要貨幣的息差已較去年收窄，美匯將維持上落市走勢。單計10月，料在107關前受阻，而9月議息前的104.4水平則是重要支持。

Brown Brothers Harriman全球貨幣策略主管Win Thin向外媒表示，美元近期走勢很可能是受上周季結的投資再平衡所影響，暫時未能確定調整會持續多久，但投資者應尋找機會，以更便宜的價位再次吸納美元。