港股堪憂 恐應驗10月咒

美或再加息 內地經濟乏起色 外資忐忑 港股連跌兩季，第三季再跌1,106點或5.85%，交投表現可謂一潭死水。踏入10月的「傳統股災月」，專家指中咒機會仍高，同時要留意美債息抽升、內地經濟數據等內外因素，恒指一旦失守去年11月低位16,800點水平承接，後市恐防要反覆下試去年低位14,600點附近才見支持，所謂「跌市莫估底」，暫仍未宜心急撈貨。

股災月源於1987年、1997年、2008年的10月都爆發股災，其中1987年及2008年始於美股，憂其經濟速度放緩及次按危機爆發，1997年暴瀉則由亞洲金融風暴引爆。數據顯示，這3年港股跌幅分別為43.2%、29.41%及22.47%。

恒指去年同月急挫14% 至於去年港股10月的走勢就更令人記憶猶新，事關單月急挫14.72%，為2008年10月之後最差的單月表現。

9月恒指由高位18,899點回落至低位17,352點，高低波幅1,547點，周線圖呈4連陰，月線圖則呈兩連陰，走勢偏弱基本上毋庸置疑。展望10月表現，元宇證券基金投資總監林嘉麒認為，隨着美國11月有機會重啟加息0.25厘，美債息愈趨抽升，恒指則愈下試低位，「過去兩年恒指及美債孳息呈相反走勢」，所以估計港股或先下試去年11月28日低位16,830點，同時預期恒指有機會下試15,000至16,000點，支持位是去年低位約14,600點附近。

倘資金回流 比亞迪值博 他又指，10月初起內地將公布一系列經濟數據，先是月初官方及非官方發表的9月製造業採購經理指數（PMI），繼而再有第三季國內生產總值（GDP）等多項經濟數據出爐，亦因內地自9月起相繼有降準以至內房「組合拳」出台，所以上述數據對大家審視內地第四季經濟有重要參考作用。

利達LW基金經理及合夥人黃耀宗亦認同，內地經濟表現孰優孰劣乃外資會否重新流入港股的關鍵，而且歐美資金更多是聚焦社會消費品零售銷售等數據，因其直接反映內地民眾消費力是否回歸，又認為資金不會在數據出爐前先偷步炒作港股，因市場信心仍然薄弱，「就算肯炒港股都只係塘水滾塘魚」，不是由真正的資金投資者入市帶動。

恒大及恒大物業今復牌 香港股票分析師協會副主席郭思治則認為，由於現時所有移動平均線均屬「倒序排列」，亦即250天線（19,104點）最高、50天線次之（18,531點）、10天線（17,751點）包尾，屬標準下跌格局，加上連續第二個月呈先高後低形態，故技術走勢不容樂觀，估計恒指要在10天線企穩兩至3日，才稱得上是表現喘定。

內地上月製造業數據反映大型企業與中小企復甦進度不一致。 恒指料反覆下試低位 過去10年恒指10月表現