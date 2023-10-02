專家點評：美股趨波動 宜增持現金

美國最新公布的原油庫存降至2022年7月以來最低水平，大幅超出市場預期，油價漲幅擴大並刷新一年高位，紐約期油突破每桶93美元，即期價差更創2022年7月以來新高，凸顯實物原油的緊張。

美國國債目前被拋售的速度，可能引發銀行和其他國債持有者再次陷入困境，而銀行和其他國債持有者往往受孳息率上升的打擊最大。

美國的銀行可能出現更多問題，是國債持有者最大的擔憂。由於美國10年期國債孳息率短期內有機會見5厘，建議在孳息率繼續上升的情況下，避免持有債券基金。

停擺危機懸而未決 美國聯邦政府本財年已於9月30日結束，美國總統拜登在上周六晚上簽署一項為期45日的短期開支法案，暫時避免聯邦政府出現停擺。

惠譽將美國信用評級從「AAA」下調至「AA+」，是惠譽1994年發布該評級以來的首次。美國股市正面臨多項負面因素困擾，包括油價升上高位、息口持續攀升、企業盈利下跌，以及政府停擺問題等，現階段宜減持美國股票基金，保持高現金水平及增持貨幣基金是最好選擇。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉