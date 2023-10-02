券商睇市：美匯續強勢 港股或試底

美匯指數7月雖一度跌穿100，但現時已經回升，儘管升幅不算巨大，但計至上周已是連續11周上揚，創下自2014年9月下旬以來的最長升浪。美匯指數今年以來一直受限於105至106這阻力位置，上周算是正式站於其上。若然這阻力位確認突破，技術上，美匯下一個明顯阻力位已經是上一年的橫行區底部110附近。

由於恒生指數的成分股主要是內地業務公司為主，盈利換算為港元後表現深受人民幣兌每美元的匯價影響。因此，若然美匯指數繼續轉強，也會帶動人民幣匯價繼續走弱，利淡港股表現。

內地經濟面對多項挑戰 回看2014年，當年美匯指數也是碰巧在第10周突破84.5這雙頂阻力後，在接着一周顯著上升，然後在10月也是持續向上，沒有大幅回落。若然本次重複當年走勢，美元本次強勢恐怕會維持至10月。當年10月儘管美匯指數上升，但恒指沒有明顯跟隨大跌，反而持續向好，10月走勢亦是大漲小回的格局。那麼，這次恒指又能否重複當年不受美匯指數強勢影響，自行走強呢？

然而，這次恐怕是較難重現升勢。首先，儘管當年人民幣同樣走弱，但內地經濟環境較為理想，特別是內需不弱，讓內地財金官員有足夠「底氣」維持「強人民幣」的方針。事實上，2014年10月人民幣匯價是上升的。港股在匯率上可以說是沒受太大衝擊，甚至受惠於人民幣轉強。

但現在的情況是，內地今年內需較受關注，目前市場解讀是「偏弱」。特別是內地房地產市場陷困，導致內地銀行大幅減少對內房板塊的貸款支持，造成內房板塊相關的數以萬億元人民幣計需求受到「缺水」影響，並窒礙內需的推動。

若然內地財金官員認為內需力度不足，在「大水漫灌」這類激進財政政策暫不可能發生的前提下，他們是會非常倚重以「出口業帶動經濟」這舊路來進行。

如要刺激出口，匯價就算不跌也不能走強，才能維持出口的增長。然而，由於近來美匯指數的強勢，是同時在歐元和日圓兩個佔美匯最高比例的貨幣走弱所造成。

這兩國貨幣短期持續走弱，會迫使人民幣也有跟隨的壓力，這是因為人民幣兌每美元就算維持不變，相對另外兩個貨幣來算也變相變得更為昂貴。

人幣有序貶值刺激出口 市場中有不少聲音認為，為了不刺激資金外流，政府不應讓人民幣貶值。但是，只要是「有序慢慢貶值」，對刺激資金外流的影響就會減少，而且有利出口。因此，若然美匯指數繼續目前走勢，在這前提下，人民幣「跟從大勢」的「有序貶值」，相信是較為符合現實的做法。惟恐怕港股走勢將會受到進一步拖累，變得比較偏淡。

技術上，恒指於上周四曾跌至17,352點，再度創下今年的新低後，已經可以確認真正跌破本年17,500至18,000點所形成的重要橫行區，短期若明顯失守17,500點的話，更能確認今年形成的雙底（位於17,500點附近）為失敗雙底形態。

比較值得期望的是，內地十一長假期間政府會否有「大招」出台，讓市場「驚喜」一下，否則單單從美元影響這基本面分析來說，港股尋底之路短期恐怕仍難結束。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，持有恒指相關衍生產品）