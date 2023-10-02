發展商接連推出人才優惠

政府於去年底起推出一系列招商引才的措施，吸納外來人才，一度成為全城熱話，而住宅新盤乘勢提供的「先租後買」計劃，確實招徠不少內地客。

據統計，由去年至今有最少19個樓盤於銷售文件中，引入各類「專才」、「優才」、「人才」為名的置業優惠或付款計劃，以博取市場注意力。不過，當中近七成都沒有列明買家須具有那項「人才」的資格，方可獲得指定優惠。

親海駅列29個行業 當中，以此作為噱頭而推出優惠的樓盤包括沙田星凱‧堤岸「專才住靚屋大優惠」、旺角利奧坊系列「優才折扣優惠」，以及元朗洪水橋滙都I「高端人才及專業人士優惠」等。

事實上，即使樓盤有清晰定義買家須符合「人才」資格，也是採取「大包圍」策略。其中，油塘親海駅提供的「愛才即供付款計劃」，就「人才」的條件就一口氣列出29個行業及職業，同時涵蓋高端人才通行證計劃、科技人才入境計劃及優秀人才入境計劃的合資格人士，甚至文憑或以上學歷即可滿足條件。

不過，部分「人才」條件專門圍繞主題而設，大埔白石角University Hill就「科研專才/學術人才現金回贈」中，指定科研專才的條件就包括僱主的名稱含「科技」、「創新」、「醫學」、「生物」、「基因」、「智能」等字眼，彰顯創意。