新盤推先住後付搶客

年內14項目增設 吸首期不足買家 整體樓市氣氛淡靜，一手貨尾積壓，發展商扭盡六壬出招應變。新盤除了割價搶客外，據本報統計，至少14個現樓項目於今年內增設「先住後付」或類似的付款計劃，配合長成交期，吸引首期不足的買家或換樓客入市，以催谷銷情。

成交期720日 明雋見成效 選用該類方案的買家可於簽署臨時買賣合約後，按發展商所訂立的條款，先繳付約6至10%的樓價（個別豪宅項目需繳20%），便可先入住單位，餘款於指定年期後再繳付。部分發展商會額外再收取入住許可費，惟可於正式購入單位時抵銷樓價餘款。先住後付能給予買家有較長時間安排及調配資金，幫助換樓人士無縫交接。

先租後買幫新移民慳稅 政府全力「搶人才」，新移民成為發展商的重要客源，發展商亦度身訂造出「先租後買」的付款方法，以吸引內地或海外買家。有別於「先住後付」，「先租後買」不須先繳付物業買賣牽涉的印花稅，即可提前「租住」，待買家正式取得永久性居民身份後，再正式以「首置」身份入市，便可節省買家印花稅。

海日灣租期可長達7年 美聯助理聯席董事林奕俊指，市場上「租期」最長的要數大埔白石角海日灣，最長可達7年，以該方式入市的絕大部分屬具內地背景的新移民。該盤兩期項目於過去5個月錄約7宗先租後買。

一般情況下，一手樓的成交期愈短，折扣率愈高，故長成交期的「先住後付」或「先租後買」計劃可享的折扣，一般會較其他付款計劃為低。然而，逆市下要增加競爭力，恒基地產的尖沙咀本木、租期可長約3年的「先租後買」折扣率，就與720天的付款計劃看齊，同樣最高可享4%折扣。

須小心上會時有風險 此類計劃看似吸引，惟利嘉閣地產研究部主管陳海潮提醒，先住後付計劃將上會供樓期押後一至三年不等，視乎與發展商簽訂的條款而定，若期間樓市轉差，樓價下跌，申請按揭時或面臨估價不足問題，屆時便需額外抬錢上會。

THE HOLBORN 部分先住後付或先租後買樓盤 明雋 林海山城