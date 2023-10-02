Intel急追落後 券商未睇好盈利

英特爾（Intel）的業績未必會因為硅光子（SiPh）技術有很大改善，其全力追趕先進製程、力求在中央處理器（CPU）翻身仍頗有看頭，而且在人工智能（AI）晶片領域亦有「交貨」，股價今年首3季累計反彈34%。可惜券商仍未釋懷。

分析料明年毛利率不達標 Intel預告12月推出容許生成式AI聊天機械人在電腦運作的新款晶片，不用把電腦連去一個雲端數據中心，更展示一塊滿布下一代CPU「Arrow Lake」的晶圓，預期明年能量產這個使用「20A」工藝（兩納米製程）的產品，追上台積電。

不過，Intel同時預告，2024年毛利率不會漲「幾百個基點」，跟市場預期仍有出入。Oppenheimer分析師謝弗表示，該企為重奪半導體技術霸主地位不遺餘力，盈利卻未必交到功課，預測明年經調整毛利率只有40至45%，跟60%的長遠目標尚有距離，「市場對其多年來的轉型大計仍報以『證明給我看』的眼神」。

瑞銀分析師阿爾庫里雖對該公司實現晶圓工藝的藍圖感到樂觀，又估計AI數據中心設備會收獲超過10億美元的訂單，但恐怕後年始有重要收入貢獻，屆時推出的新一代圖像處理器（GPU）晶片「Falcon Shores」，預計能支援AI和高性能運算（HPC）。

晨星認為，Intel經調整毛利率2027年之前會重越55%，對其產品創新和製程工藝進度感到鼓舞；AI大模型之後會湧現很多不設在雲端，而在設備本身的AI小模型，可讓英偉達（Nvidia）以外的廠商發揮。然而，該行尚以「沒有護城河」形容當前的Intel，維持其每股公允值的評估在35美元。