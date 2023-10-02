台積電赴日設廠 熊本小鎮掀巨變

中美對決中堅決站在美國一邊的日本，也成功邀請台積電遠赴九州熊本縣設廠，保障晶片供應。不過，對於廠房所在的菊陽町來說，迎來產業升級的美好願景之前，先要面對交通擠塞、樓價飛升及人員爭奪等「台積電衝擊」。

九州金融集團估計，獲日本政府資助32億美元（約249.6億港元）的台積電項目，10年內會為當地帶來4.29萬億日圓（約2,248億港元）經濟效益。

高薪搶人才 帶起商業地價 熊本有Sony和東京電子的生產基地，還有全國最低的最低工資，但這也使大約四成高中畢業生離鄉別井打工，因此勞工本已捉襟見肘，而台積電一來就亮出比當地製造企業高三分之一的工資招工，直接觸發年輕僱員紛紛要求加薪和跳槽。台積電對於添建熊本產能的傳聞不置可否，但熊本勞動局長新田峰雄直言，「到了明年招工會非常困難，缺人恐成不治之症。」

Japan Material是台積電的維修服務供應商，社長田中久男直言，於熊本招工令人氣餒，正與當地上百名半導體公司的員工洽商過檔，關掉一些賺錢能力不佳的業務，期望藉此預留300人服侍台積電。

熊本工業聯會會長田中稔男的儲能系統製造商金剛，過去一年已因為半導體公司招兵流失了300名員工或5%人手，遂認命地說，日企須設法提高每名員工的表現，「讓80人做過去100人的工作。」

這些現象或許印證了中信里昂所指，工資會持續上升，日本將打破通縮輪迴，可對日股尤其是自動生產設備看高一線。不過，「台積電衝擊」不限於勞工，事關7月1日止一年，熊本平均商業地價跳升26%，連吉本孝壽也嘆息：「土地有限，我不覺得我們可以容納更多大公司了」。