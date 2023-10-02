加州逼連鎖快餐店加薪 恐爆結業潮

美國加州政府將低金額搶劫「輕罪化」，結果導致針對零售行業的盜竊、搶劫不斷，趕走了不少商戶。不過，加州政府的野心顯然不止如此，當地早前通過了一項法案，從明年4月1日開始，加州快餐連鎖店員工的最低工資提高至每小時20美元（約156港元），該法案涵蓋所有在全國至少有60家分店的快餐店，變相迫使大量連鎖快餐店關門大吉。

每間餐廳年增195萬開支 而在美國，由民主黨主政的州份經常會提出各種「進步」政策，當中有不少亦是打着保障人權自由、保障勞工為名，卻未有或者不願深思政策所帶來的潛在風險。上述針對連鎖快餐店的最低工資政策也是如此，根據代表1,000間麥當勞特許經營餐廳東主的National Owners Association的估算，新法案將導致每間餐廳每年額外25萬美元（約195萬港元）的成本。就商業模式而言，多數特許經營店根本無法承擔這些成本。

麥當勞憂摧毀特許經營 麥當勞亦表示，這將「摧毀加州的特許經營模式，並剝奪數千名餐館老闆經營業務的權利」。美國的麥當勞絕大多數都是以特許經營方式營運，意味每家麥當勞會有不同的「老闆」，這些「老闆」實際上與經營小餐館的店主無異，卻因為代理了麥當勞這個連鎖品牌，而要承擔不公平的成本。

加州的做法變相是迫使大量連鎖快餐店倒閉，除了顯然易見會導致直接的經濟損失、失業潮外，亦會進一步打擊社區活力。

在社會科學中有一種現象名為「非預期後果（Unintended Consequences）」，通常是指政府為了某種目的推行一項政策，結果因為思慮不周而引起各種副作用，甚至是反效果。例如香港政府於2021年上調股票交易印花稅，原意是為了增加稅收，結果不僅打沉香港的金融市場、股市一瀉如注，更導致市場成交萎縮，證券行倒閉成風，得不償失。