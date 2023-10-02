移英港人：現時經濟比兩年前更差

兩年前移居英國的港人Eddie Yiu受訪時表示，移民時正值新冠肺炎疫情高峰期，當時英國經濟情況已經不是太好，在脫歐、俄烏衝突、通脹急飆等拖累下，現時經濟比兩年前更差。

目前他在相距伯明翰約一小時車程的沃里克（Warwick）內居住，在英國經濟未見起色下，他憂慮往後會有更多市政府步伯明翰後塵。

高危地區多數近倫敦 他指，伯明翰宣告破產後，對居民的實際影響仍待反映，但預期需要額外資金興建新公共設施的計劃將被暫停，維修道路、清倒垃圾頻率等公共服務亦會受到影響。至於市政稅會否上調以增加收入，相信會視乎市議會衡量加稅對下次大選選票的影響後才會作決定。

市場分析認為，倘若目前影響英國各地政府的問題持續，包括護理服務需求大增、商業稅收大減、通脹高企等情況未見改善，伯明翰不會是最後一個破產的市政府。國際信貸評級機構穆迪研究調查英國各地市政府財政，發現個別市政府的負債是收入的數倍以至數十倍，財務狀況岌岌可危。

統計顯示，前9個財政高危市政府集中在首都倫敦及附近地區，並以南部有7個城市佔比最多。負債與收入比率最嚴峻的是斯佩爾索恩，最新財政年度的總負債達11億英鎊（約106億港元），負債高出收入86.9倍。曾經破產的沃金厄姆排第二，總負債20億英鎊（約192.8億港元），高出收入62倍。另一曾經破產的城市瑟羅克排第14，總負債15億英鎊（約144.6億港元），高出收入7.5倍。此外，吉爾福德與沃里克分別排在第18位和第20位。